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وفق إجراءات احترازية مشددة

تعليم غرب غزة توزع شهادات الدور الثاني للثانوية العامة

12 أيلول / سبتمبر 2020 01:46

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غزة-الرأي

وزعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة شهادات الدور الثاني للثانوية العامة 2020، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فايروس كورونا، وفي هذا السياق أشار مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة خلال عملية تسليم الطلبة الناجحين شهاداتهم للحد من انتشار فيروس كورونا
وشدد د.أبوعلي على ضرورة تطبيق بروتوكولات وزارتي الصحة والداخلية التزاماً بإجراءات السلامة العامة، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية أبنائنا الطلبة وكافة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدّم مدير التربية والتعليم الشكر والتقدير لجميع مدراء المدارس ومديراتها على ما بذلوه من جهود خلال العام الدراسي المنصرم تُوجت بنتائج مميزة في الثانوية العامة وحصول مديرية تعليم غرب غزة على المراكز المتقدمة.

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