أمينة مكتبة مدرسة حاتم الطائي تطلق مبادرة "جلوسك في بيتك. غذاء لعقلك"

غزة-الرأي

أطلقت المبدعة أ. شيرين شقليه أمينة مكتبة مدرستي حاتم الطائي المختلطة، وحاتم الطائي الأساسية للبنات، مبادرة ثقافية مكتبية تهدف إلى تفعيل دور المكتبة المدرسية عن بعد في ظل جلوس الطلبة في البيوت بسبب انتشار فيروس كورونا في محافظات غزة.



وأوضحت أ. شقليه أن المبادرة تهدف إلى استغلال وقت الفراغ في العلوم النافعة والمفيدة، وتعزيز قيمة القراءة في نفوس الأطفال، وتعزيز القيم السليمة والسلوكيات الإيجابية، وزيادة الحصيلة اللغوية عند الأطفال، وتحسين مهارات الكتابة والتواصل عند الأطفال.



وأشارت أ. شقليه إلى أن المسابقة تجرى بين الطلبة لاختيار فائز أو فائزة أسبوعياً، موضحةً أن هناك مجموعة قصصية جديدة كل أسبوع وفائز جديد، منوهةً إلى أن القصص المختارة تتناسب والفئة العمرية لطلبة كل مدرسة حيث يتم نشر مجموعة قصصية تتناسب مع طلبة مدرسة حاتم الطائي المختلطة ذوي الصفوف من الأول إلى الرابع، ومجموعة أخرى طالبات مدرسة حاتم الطائي الأساسية بنات الملتحقات بالصفوف من الخامس حتى الثامن الأساسي، ويقوم المشارك بكتابة ملخص عن القصة في ما لا يزيد خمسة أسطر، ويختار عنوان آخر للقصة ويقوم بتحديد الشخصيات الموجودة في القصة وإستخراج القيم المستفادة من القصة، ويتم تسليم الملخص في الموعد المحدد عبر رابط الكتروني، منوهةً إلى أن هذا الملخص يجب أن يكون متكامل وشامل لكل أحداث القصة ويراعي كل من المعنى والهدف، وأن يختار المشارك أفضل عنوان للقصة، وأن يختار القيم المستفادة الصحيحة، مع ضرورة الالتزام بالحد المطلوب في التلخيص، والكتابة الإملائية الصحيحة، ومراعاة علامات الترقيم

وأكدت أ. شقليه أنه سيتم التقييم من خلال لجنة المكتبة المدرسية، وقالت أ. شقليه أن هناك جائزة قيمة للفائز الأول تشجيعاً للمشاركين.



ووصف أ. حسين الحاج مشرف المكتبات المدرسية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس بالمبادرة الرائعة، التي تضاف إلى سجل المبدعة أ. شقليه، حيث أنها اعتادت على اطلاق المبادرات المتميزة الهادفة إلى تفعيل المكتبة المدرسية، وتنمية موهبة القراءة لدى الطلبة. وقد ثمنت أ. يسرى أبو عزيز مديرة مدرسة حاتم الطائي المختلطة جهود أ. شقليه.

فيما أشادت أ. إسلام الزطمة بمبادرة أ. شقليه.



هذا وحازت المبادرة على استحسان أولياء الأمور، ومشاركة واسعة من الطلبة.