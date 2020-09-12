معلمة من غزة تنشئ واتس اب وتفعل قناة تعليمية عبر اليوتيوب

غزة-الرأي

تُعدّ رسالة التعليم من أشرف وأطهر الرسالات على وجه الأرض، وهي مهنة شريفة وأمانة تتطلّب من صاحبها أن يشعر بالمسؤولية الكبيرة لدى طلبته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وقطاع غزة من خلال انتشار جائحة كورونا.

فالمعلمة ميرفت شبانة إحدى معلمات المرحلة في مدرسة حاتم الطائي المشتركة، كانت من أول المعلمات على مستوى مدارس مديرية التربية والتعليم خان يونس في المرحلة الاساسية تستخدم أساليب متنوعة فالتعلم عن بعد، حيث قامت بالتواصل مع أولياء امور الطلبة في الصف الاول والتاني عبر مجموعة خاصة عبر الواتس اب قامت بإنشائها، من أجل انهاء المادة الاستدراكية.

كما قامت شبانة بتفعيل قناة تعليمية عبر اليوتيوب، لنشر بعض الأعمال من خلال عمل فيديوهات تعليمية في مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلاب الصف الثاني الاساسي.

حيث أشاد أولياء أمور الطلبة في مدرسة حاتم الطائي المشتركة بتميز وإبداع المعلمة شبانة.