معلم من مدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية ينتج فيديوهات تدريبية

غزة-الرأي

أنتج المعلم #عبد_الكريم_الأطرش من مدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنين فيديوهات تعليمية توجيهية تم تصنيفها في قناتي ضمن قائمة استخدام google في التعليم .

#المعلم_الأطرش أوضح بأن هذه الفيديوهات التدريبية تهدف إلى تدريب وتوجيه المعلمين والمعلمات لآليات العمل و خاصة في ظل الانقطاع عن المدارس و الحاجة الماسة للتعلم عن بُعد، مضيفاً بأنه يمكن للمعلمين توجيهها إلى أولياء الأمور في فهم الصفوف الافتراضية واستخدام google classroom.

و بيّن المعلم الأطرش بأن هذه الفيديوهات تعمل على تذليل العقبات للمعلمين وتسهيل فكرة التعامل مع الصفوف الافتراضية وخصوصاً و نحن متجهون إلى التعليم الألكتروني ضمن جائحة كورونا، بإمكان الجميع الإستفادة من هذه الفيديوهات عبر الروابط التالية :

ا. طريقة انشاء حساب جيميل للطلاب

https://youtu.be/V_d4g0pyOmQ

2. طريقة انشاء فورم وأهم الأيقونات والادوات الموجودة بداخل النموذج .. اختبار الكتروني ..

https://youtu.be/yl7jMfu_Sr0

3. طريقة اضافة تايمر توقيت للإمتحان على نموذج google form .

https://youtu.be/bRFy4aW4D8c

4. طريقة اضافة الطلاب على برنامج كلاس روم

https://youtu.be/71T951W8idw

5. طريقة التنقل بين حسابات الجيميل اذا كان لديك اكثر من حساب على جوالك او متصفحك .

https://youtu.be/48YXzdCxCeg

6. طريقة الدعم الفني لحسابات المعلمين سواء مان فقدان لكلمة المرور أو أي خلل يتعلق بحساب جيميل روافد .

https://youtu.be/KgGuf7k0pS0

7. التنقل بين الجيملات داخل تطبيق classroom .

https://youtu.be/DO0RBnBT1Ho

8. طريقة إنضمام الطالب للصف الافتراضي

https://youtu.be/q3U2xGi1k94

9. طريقة اصلاح وتعديل gmail طالب خاطئ تم إضافته داخل الصف الافتراضي

https://youtu.be/cmhQmNOZxgc

10. طريق عمل اجتماع meet للطلبة من خلال تطبيق google classroom .

https://youtu.be/U-Mwy-5aAmk

11. انشاء كشف حضور وغياب للطلبة داخل classroom .

https://youtu.be/tri05CuaGtI

12. عمل مهمة اختبار الكتروني من داخل الصف الافتراضي classroom . ووضع التقاط وطريقة تعزيز الطالب في الاجابة الصحية وتصويب الطالب عند الاجابة الخاطئة .

https://youtu.be/-hauq0N07-s

13. طريقة تعديل اسم الحساب سواء كان لطلاب او معلم الذي انشىء باسم مستعار او مكتوب باللغة الأنجليزية وتحويله للغة العربية .

https://youtu.be/g35WQgfvz7A