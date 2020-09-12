معلم من مدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية ينتج فيديوهات تدريبية

أنتج المعلم #عبد_الكريم_الأطرش من مدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنين فيديوهات تعليمية توجيهية تم تصنيفها في قناتي ضمن قائمة استخدام google في التعليم .
#المعلم_الأطرش أوضح بأن هذه الفيديوهات التدريبية تهدف إلى تدريب وتوجيه المعلمين والمعلمات لآليات العمل و خاصة في ظل الانقطاع عن المدارس و الحاجة الماسة للتعلم عن بُعد، مضيفاً بأنه يمكن للمعلمين توجيهها إلى أولياء الأمور في فهم الصفوف الافتراضية واستخدام google classroom.
و بيّن المعلم الأطرش بأن هذه الفيديوهات تعمل على تذليل العقبات للمعلمين وتسهيل فكرة التعامل مع الصفوف الافتراضية وخصوصاً و نحن متجهون إلى التعليم الألكتروني ضمن جائحة كورونا، بإمكان الجميع الإستفادة من هذه الفيديوهات عبر الروابط التالية :
ا. طريقة انشاء حساب جيميل للطلاب
https://youtu.be/V_d4g0pyOmQ
2. طريقة انشاء فورم وأهم الأيقونات والادوات الموجودة بداخل النموذج .. اختبار الكتروني ..
https://youtu.be/yl7jMfu_Sr0
3. طريقة اضافة تايمر توقيت للإمتحان على نموذج google form .
https://youtu.be/bRFy4aW4D8c
4. طريقة اضافة الطلاب على برنامج كلاس روم
https://youtu.be/71T951W8idw
5. طريقة التنقل بين حسابات الجيميل اذا كان لديك اكثر من حساب على جوالك او متصفحك .
https://youtu.be/48YXzdCxCeg
6. طريقة الدعم الفني لحسابات المعلمين سواء مان فقدان لكلمة المرور أو أي خلل يتعلق بحساب جيميل روافد .
https://youtu.be/KgGuf7k0pS0
7. التنقل بين الجيملات داخل تطبيق classroom .
https://youtu.be/DO0RBnBT1Ho
8. طريقة إنضمام الطالب للصف الافتراضي
https://youtu.be/q3U2xGi1k94
9. طريقة اصلاح وتعديل gmail طالب خاطئ تم إضافته داخل الصف الافتراضي
https://youtu.be/cmhQmNOZxgc
10. طريق عمل اجتماع meet للطلبة من خلال تطبيق google classroom .
https://youtu.be/U-Mwy-5aAmk
11. انشاء كشف حضور وغياب للطلبة داخل classroom .
https://youtu.be/tri05CuaGtI
12. عمل مهمة اختبار الكتروني من داخل الصف الافتراضي classroom . ووضع التقاط وطريقة تعزيز الطالب في الاجابة الصحية وتصويب الطالب عند الاجابة الخاطئة .
https://youtu.be/-hauq0N07-s
13. طريقة تعديل اسم الحساب سواء كان لطلاب او معلم الذي انشىء باسم مستعار او مكتوب باللغة الأنجليزية وتحويله للغة العربية .
https://youtu.be/g35WQgfvz7A