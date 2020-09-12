معروف: فحص عينات عشوائية لكسر سلسلة العدوى

غزة- الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن طواقم وزارة الصحة والجهات المختصة تعمل على كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال منع انتشارها خارج البؤر.



وأشار معروف خلال مداخلة مع قناة الأقصى اليوم السبت، إلى البدء بأخذ عينات عشوائية من داحل المجتمع، سعيا لكسر سلسلة العدوى، مشددا على أنه في حال اكتشاف بؤر جديدة لتفشي الفيروس سيتم التعامل معها مباشرة.



وأوضح أن تخفيف الإجراءات بشكل كبير سيحدث ك4عند تطويق تفشي الفيروس، مبينا أن تسهيل الحركة في بعض المناطق مرتبط بحالة الوضع الوبائي في كل منطقة.



ودعا معروف المواطنين للقيام بإجراءات السلامة وعلى رأسها الكمامة والتباعد وتقييد الحركة، معتبرا أن حالة الوعي المطلوبة من المواطنين، هي سبب كبير في نجاح الجهود لمواجهة الجائحة.