الأوقاف: إعادة فتح المساجد مرتبط بالتوجه نحو "المعايشة"

غزة - الرأي

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة عبد الهادي الأغا إن الوزارة وضعت خططًا لإعادة فتح المساجد، في حال قررت الجهات الحكومية الاتجاه نحو المعايشة مع فيروس كورونا.

وأكد الأغا في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم السبت، أن قرار فتح المساجد من عدمه مرتبط بالتوجه نحو مرحلة المعايشة، وذلك وفق محددات مهمة تتمثل في السيطرة على البؤر الوبائية ومعرفة الخارطة الوبائية للمصابين في قطاع غزة، بالإضافة إلى ارتقاء المواطنين إلى حالة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية المقررة.

وأضاف: "نعيش اليوم خطر واقع بعد تفشي كورونا في المجتمع، وهذا يتطلب التزام إجراءات الوقاية، لاستئناف افتتاح المساجد".

وفي سياق منفصل، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن وزارته عبر الإدارة العامة للزكاة وجهت دعوة ومناشدات لكافة المانحين والمحسنين في الداخل والخارج للتبرع لإغاثة الأسر التي تضررت بسبب إجراءات جائحة كورونا خاصة المواطنين الذين توقفت مصادر رزقهم اليومية.

وبين الأغا أنه تم تقديم مساعدات متنوعة لأكثر من 22 ألف أسر فقيرة ومتضررة بنحو 1.25 مليون شيكل عبر الإدارة العامة للزكاة واللجان التابعة لها المنتشرة في محافظات القطاع.

وأشار إلى أن ما تم تقديمه من مساعدات متواضع مقارنة بالحاجة الماسة للمواطنين في القطاع بسبب جائحة كورونا والحصار.

وأضاف: "لا نستطيع أن نلبي كل الحاجات، ونتحرك وفق الأولويات لإغاثة الأسر المتضررة".

وفي موضوع آخر، أكد الأغا أن الوزارة تتعاطى بإيجابية كبيرة مع مستأجري الأملاك الوقفية، ونظرًا للوضع الراهن أعلنت خلال الفترة الماضية عن حملة تخفيض بنسبة تصل إلى 25% للمستأجرين.

وأعلن عن تمديد هذه الحملة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المستأجرين وفق المحددات التي تم إعلانها سابقًا.