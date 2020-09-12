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رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا

12 أيلول / سبتمبر 2020 06:03

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن نشر أسماء المتضررين من أزمة جائحة كورونا المستفيدين من المنحة القطرية بقيمة (سبعة ملايين دولار) لصالح 70 الف مواطن من القطاعات المتضررة.

وتؤكد الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً للجهود الرامية لتعزيز صمود أبناء شعبنا وخاصة المتضررين منهم في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المُعلن عنها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

وبلغ عدد المسجلين في وزارة العمل 158,611 مسجل، حيث خضعت بيانات المسجلين للتدقيق والفحص وفق قواعد بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة، والتي أعطت أولوية لوزن القطاع المتضرر وحجم الضرر والحالة الاجتماعية ومعايير اجتماعية أخرى وضعت بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.  

    رابط الاستعلام.. 

  http://query.gov.ps/

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