مستشفى حمد يطلق خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد لذوي الإعاقة

غزة- الرأي:

ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا ومع بداية تفشيه في قطاع غزة بدأ مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية بتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد لذوي الإعاقة للحفاظ على سلامتهم وتجنيبهم الخروج من المنزل في ظل هذه الظروف والتزاما بقرار منع التجوال الصادر عن الجهات الرسمية في القطاع.

وقال المدير العام لمستشفى حمد د. رأفت لبد ” تأتي هذه الخدمة في إطار جهود المستشفى لتجنيب ذوي الإعاقة قدر الإمكان خطر الإصابة بالعدوى في ظل الجائحة وحماية طواقم المستشفى من التعرض للمرضى المحتملين والمصابين بفيروس كورونا “

وأوضح د. رافت لبد أن هذه الفئة العديد منهم لديه أمراض مصاحبة كالسكر والضغط المرتفع وأمراض القلب والاورام والامراض المناعية وسوء تغذية وضعف الحركة وعدم المقدرة على التواصل والتعبير عن الشعور بالأعراض وبالتالي ندرك جميعاً أن اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) قد يؤدي إلى اصابتهم بمضاعفات خطيرة أو حتى للوفاة.

وأضاف، د. لبد أن الخدمة تقوم على تقديم الاستشارات الطبية لهم عبر الهاتف ومكالمات الفيديو أو تزويدهم بالنشرات التوعوية إضافة إلى استقبال استفساراتهم عبر صفحاتنا الالكترونية على منصات الاعلام الاجتماعي .

وتابع، المستشفى يقوم بتوصيل العلاج المناسب الذي يحتاجه مرضى المبيت إلى منازلهم وهذا كله يمكن أن يجنبهم خطر التعرض لفيروس كورونا وفي الوقت ذاته سيضمن لهم توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية لهم في هذه المرحلة.

وبين أن الخدمات المقدمة والتي يقوم عليها نخبة من الأطباء والمتخصصين تشتمل ثمانية تخصصات في مجال: خدمة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية – خدمة السمعيات – خدمة التأهيل الطبي ويشمل( (طب التأهيل والأعصاب ، العلاج الطبيعي ،العلاج الوظيفي ،علاج مشاكل النطق والبلع ، تأهيل أطفال –– الخدمة النفسية).

وأشار لبد أن المستشفى بدأت اليوم باستقبال المجموعة الأولى من مستفيدي الخدمات السمعية الطارئة وجلهم من الأطفال الذين هم بحاجة ضرورية ومستعجلة للتدخل الطارئ من صيانة القواقع والسماعات .

وذكر ، أن المستشفى وخلال أسبوعين من إطلاقه لخدمة الاستشارات الطبية عن بُعد استطاع تقديم أكثر من 2000 جلسة علاجية عبر الفيديو وما يقارب من 300 استشارة عبر الهاتف وصفحات المستشفى الالكترونية على منصات التواصل الاجتماعي الى الآن.