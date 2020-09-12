ما هي معايير إنهاء العزل الصحي لمصابي كورونا بغزة؟

غزة - الرأي

نشرت وزارة الصحة في غزة معايير إنهاء العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن المعايير هي كالتالي:

1- المصاب الذي لا تظهر عليه أعراض وهو ليس من ذوي الضعف الشديد في المناعة يتم إنهاء العزل الصحي له بعد مرور 14 يوما من تاريخ نتيجة الفحص.

2- المصاب بدرجة بسيطة إلى متوسطة وهو ليس من ذوي الضعف الشديد في المناعة يتم إنهاء العزل الصحي له بعد مرور 14 يوما كحد أدنى إما من تاريخ نتيجة الفحص أو من تاريخ ظهور الأعراض (اعتمادا على التاريخ اللاحق منهما) على أن تكون آخر ثلاثة أيام منها بدون أعراض.

3- المصاب بدرجة خطيرة أو حرجة أو من ذوي الضعف الشديد في المناعة يتم إنهاء العزل الصحي له بعد مرور 24 يوما كحد أدنى إما من تاريخ نتيجة الفحص أو من تاريخ ظهور الأعراض (اعتمادا على التاريخ اللاحق منهما) على أن تكون آخر ثلاثة أيام منها بدون أعراض.