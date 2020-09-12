"الصفوف الإفتراضية".. ملاذ الطلبة لدراسة آمنة بظل كورونا

غزة- الرأي

نَجَحَ حَتَى اللحظة ما يَزيدُ عن 6000 مُعلّمٍ ومُعلّمةٍ مُوزَعينَ فِي 297 مَدرسَةٍ تتبعُ وزارةِ التَربيةِ والتَعليم العَالي بِغَزة فِي إنشاءِ ما يزيدُ عَن 11 ألف صفٍ افتراضِيّ التحقَ بِها قُرابَةُ 66 ألفَ طَالبٍ وطَالِبةٍ وأضافوا ما يزيدُ عَن 63 ألفَ مُشارَكةٍ ومُحتَوى للطُلبة فِي تِلك الصفوفِ فِي فترةِ ثلاثةِ أسابيعَ فقط.

و"الصفوف الافتراضية" هي محاكاة للتعليم الواقعي، ولكن عبر منصة خاصة من خلال شبكة الانترنت اجتهد فيه فريق التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بغزة لتقديم أسهل السبل لتواصل الطلبة مع مدرسيها.

وتتنوع هذه الصفوف في المزايا التي تقدمها للطلاب، بين نماذج اختبارات تجريبية، ومواد إثرائية، فيديوهات تعليمية، فيديوهات مراجعة، ساحات نقاش لطرح الأسئلة والإجابة عنها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن أعدا الصفوف الافتراضيةُ في تَزايدٍ تَحضيراً لبدءِ العَامِ الدِراسِيّ الجَديدِ، حَيثُ يُعتَبرُ التَعليمُ الإلكترونِيّ أداةً مُسَانِدةً للتعليمِ الوجَاهِيّ، وأحدُ وسائِلِ الاتصالِ المُتاحةِ التَي يُمكنُ استثمَارُها فِي تعليمِ الطُلبة.

وقالت الوزارة إنَّ حَجمَ الإبداعِ الذي شَهِدتَهُ المَدارس فِي تَحفيز طُلابها للانضمامِ إلى الصُفوفِ الافتراضيّةِ، جَديرٌ بالإعجابِ, ويَقفُ خَلفَ ذلكَ كُلهِ عَزيمةُ مُعلّمٍ أرادَ النَهوضَ واستِثمارِ التِكنولوجيا المُتاحةِ لدَيهِ فِي تعليم طُلابِهِ، وقَد نَجحوا بالفِعلِ، فَهُناكَ ظَاهرةٌ تَتنامى لدَى طُلابِهم فِي استخدامِ هَذهِ الصفوف فِي التَعليم.

وتُطلق وزارة التربية والتعليم خدمة الصفوف الافتراضيّة (Google Classroom) لجميع الطلاب من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر، وتهدف إلى إتاحة أكبر قدر مُمكن من التواصل في ظِل جائحة كورونا لدعمهم، حيث سيقوم كل معلم بإنشاء صفوفه الافتراضية الخاصة بالطلاب ويشرف عليها مدراء المدارس والمشرفين التربويين الذين يتدربوا على استخدامها فيما يحقق أكبر فائدة ودعم للطلاب.

إلى هذا وتُعتبر خدمة الصفوف الافتراضيّة خدمة مقدمة من شركة (Google) وهي أحد الأدوات بالغة الصيت في التعلّم الإلكترونيّ، حيث تستخدمه العديد من الدول في العالم للتواصل مع الطلبة بشكل مُباشر، حيث يُمكن لجميع الطلاب والطالبات التسجيل في الصفوف الافتراضيّة باستخدام حساباتهم الشخصيّة (Gmail)، وذلك بعد إطلاع وليّ الأمر على هذه الخدمة وبيان أهميتها.

نموذج شرق غزة

قام العديد من معلمي ومعلمات شرق غزة بتوظيف وتفعيل العديد من البرامج التفاعلية في تنفيذهم للدروس عبر صفوفهم الافتراضية ويأتي إنشاء هذه الصفوف وتنسيب الطلبة إليها في ظل تعطيل الدراسة وإغلاق المدارس جراء جائحة كورونا الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم للاتجاه نحو التعليم الالكتروني كمساند للتعليم الوجاهي لضمان استمرار العملية التعليمية.

وفي هذا الاطار قام العديد من معلمي شرق غزة بتفعيل الصفوف الافتراضية ليتمكنوا من شرح دروسهم لتعم الفائدة على الطلبة.

ولجعل التعليم عبر هذه الصفوف مميزا وأكثر تشويقا لجأ المعلمون لتوظيف العديد من البرامج التفاعلية والتي منها برنامج wordwall , kahoot ,wizer, وغيرها من البرامج ،حيث قاموا من خلالها بتنفيذ العديد من المسابقات والألعاب التعليمية الأمر الذي أحدث تفاعلا ومشاركة من قبل الطلبة.

بدورها، أكدت أ. سناء أبو شريفة المعلمة بمدرسة الزهراء الأساسية للبنات أنها قامت بتنفيذ مسابقة للطالبات عبر توظيفها برنامج word wall الأمر الذي أحدث تفاعلا ومشاركة من قبلهن.

فيما بينت أ.علا حلس من مدرسة الشجاعية الثانوية أ للبنات اندماج الطالبات ومشاركتهن الفاعلة في صفها الافتراضي.

إلى ذلك أشارت المعلمة نانا جندية من مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية أ للبنات إلى زيادة التفاعل من قبل الطالبات جراء توظيفها لبعض الألعاب التربوية.

فيما أوضحت المعلمة دعاء غباين من مدرسة صبحي أبو كرش الأساسية للبنات أن استخدام هذه البرامج من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف ويزيد من انضمام الطلبة وتفاعلهم عبر الصفوف الافتراضية.

نماذج يفتخر بها

®️مُبادرةُ التَمكين الرقمي – الدعم الفني للطلاب – مَدرسةُ بشير الريس الثانوية للبنات – مديرية غرب غزة:

https://sites.google.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%…

®️اقبال الطالبات على الصفوف الافتراضية في مدرسة القدس الثانوية للبنات – مديرية رفح:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3245365058914055&id=447510582032864

®️ حل الواجبات فِي الصفوفِ الافتراضية – المُعلمة شيرين الضفدع – مدرسة (الرملة الثانوية) – مديرية غرب غزة:

https://www.facebook.com/100005005841644/videos/1758628117647366

®️مدرسة أبو تمام الأساسيّة للبنات توزع شهادات تقدير للطالبات المتفاعلات في الصفوف الافتراضيّة – مديرية شمال غزة:

https://www.facebook.com/abutammamschoola/posts/2803753463215729

®️ تدريب طواقم العمل لاستخدام الصفوف الافتراضية مستمر في مدرسة بيت دجن الأساسية أ للبنين عبر زووم – مديرية شرق غزة:

https://www.facebook.com/media/set/…

®️ فيديو تحفيزي للصفوف الافتراضية – المُعلّمة آلاء البرعي – مدرسة (الجليل الثانوية للبنات) – مديرية غرب غزة:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1681751511981739&id=526744944149074

®️ تنفيذ زيارة تبادلية في الصف الافتراضي في مبحث اللغة العربية – مدرسة حاتم الطائي الأساسية للبنات – مديرية خانيونس:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=638481363476402&id=609169436407595

®️ اجتماع لأولياء الأمور عبر زووم لنشر ثقافة التعّلم الإلكتروني – مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات – مديرية شرق غزة:

https://www.facebook.com/engyasali/posts/2220600761418080

®️ مَواد تدريبيّة للمعلمين والطلاب في استخدام الصفوف الافتراضية – المُعلم عبد الكريم الأطرش – مدرسة العكلوك الثانوية للبنين – مديرية الوسطى:

https://www.youtube.com/watch…

®️انطلاقُ مبادرة (كوني إيجابية) وتحفيز الطالبات على استخدام الصفوف الافتراضية – مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية أ – مديرية شرق غزة:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1524804411056233&id=222948551241832

®️الأنشطة المنفذة في صف المعلمة ليلى الوحيدي – مدرسة عمواس للبنات – مديرية شمال غزة:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1294466364233754&id=100010112084028

®️ تكريم الطالبات المُشاركات في الصفوف الافتراضيّة – مدرسة العقاد الثانوية للبنات – مديرية رفح:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1005630886545200&id=547291832379110

®️إنجازات مَدرسة عبد الرحمن بن عوف الأساسية للبنات في الصفوف الافتراضية – غرب غزة:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3084046651722908&id=746501285477468

®️ إحصائية تفعيل الصفوف الافتراضيّة في مدرسة خان يونس الثانوية – مديرية خان يونس:

https://www.youtube.com/watch?v=fEiIuLDOKIs