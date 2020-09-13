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عقب اختتام فترة رعايتها لمرضى كوفيد 19 في مستشفى غزة الأوروبي

أبو الريش يتفقد الطواقم الطبية المستضافة في فندق الكومودور

13 أيلول / سبتمبر 2020 06:47

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غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش والوفد المرافق له الطواقم الطبية التي تقضي فترة نقاهة في فندق الكومودور بمدينة غزة،  وذلك عقب اختتامها فترة عملها في رعاية مرضى كوفيد 19 داخل مستشفى غزة الأوروبي.

واطلًع د. أبو الريش على أوضاع الطواقم الطبية، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها في مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، مؤكداً أن وزارته تقدر عالياً جهودهم في خدمة ورعاية المرضى وحصر انتشار الفيروس.

وقال د. أبو الريش: " إن وزارته ومهما قدمت لكوادرها الصحية فإنها لن توفيهم حقهم ازاء جليل ما قدموه من خدمات لأبناء شعبهم".

وبدورهم، ثمن الكوادر الطبية خلال لقاءات منفصلة معهم جهود وزارة الصحة في رعاية المرضى والطواقم الطبية العاملة، شاكرين جهود وكيل وزارة الصحة في التواصل المستمر وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للكوادر الصحية خلال وعقب فترة عملهم بالمستشفى.

وقال الأطباء خلال تفقدهم من جانب وكيل وزارة الصحة إنه وبعد المشقة الكبيرة التي بذلوها في مستشفى غزة الأوروبي،فإنهم يشعرون بالارتياح تجاه الخدمات المقدمة والاستقبال الجيد خلال قضائهم فترة النقاهة.

ومن المتوقع أن يقضي العاملون خلال الفترة الأولى في رعاية المرضى المعزولين في مستشفى غزة الأوروبي فترة نقاهة لمدة 14 يوماً بفندق الكومدور يعقبها إجراء فحص PCR لهم حيث سيجري عقبها مغادرتهم إلى منازلهم.

ba7202ea-248c-4942-81e0-11f94ad6b789 أبو الريش يتفقد الطواقم الطبية المستضافة في فندق الكومودور 02 01
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