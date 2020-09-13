وحدة التراخيص بالصحة تراقب التزام المؤسسات الصحية والأهلية بإجراءات الوقاية

غزة- الرأي

قال مدير وحدة الاجازة والتراخيص بوزارة الصحة د. طه الشنطي، أن فرق المتابعة والتفتيش التابعة للوحدة تواصل مهامها على المؤسسات الصحية الاهلية والخاصة لمراقبة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة ومكافحة العدوى خلال تقديم الخدمة ضمن خطة مكافحة جائحة كوفيد 19 .



وبين د. الشنطي أن عدد الجولات بلغ 284 جولة رقابية شملت 18 جولة لمستشفيات القطاع الصحي الاهلي والخاص و 116 جولة على المراكز الطبية والعيادات الخاصة ومختبرات التحاليل ومراكز البصريات ومراكز التصوير الطبي وكذلك 150 جولة للجنة التفتيش الصيدلاني على المؤسسات الصيدلانية , والاطلاع على كافة البروتوكولات والسياسات المتعلقة بمكافحة العدوى وتقديم الخدمة الصحية بشكلها الآمن.



كما ودعا د. الشنطي كافة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الاهلي والخاص الى ضرورة الالتزام باجراءات السلامة والوقاية , وحث المواطنين على التقيد بها وتعزيز المسئولية والوعي المجتمعي المساند للاجراءات الصحية لمواجهة جائحة كوفيد 19 .