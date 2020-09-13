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عند خروجهم من مستشفى الصداقة

أبو الريش يهنئ الطواقم الصحية وأسرهم المتعافية من فيروس كوفيد 19

13 أيلول / سبتمبر 2020 06:59

أبو الريش يهنئ الطواقم الصحية وأسرهم المتعافية من فيروس كوفيد 19
أبو الريش يهنئ الطواقم الصحية وأسرهم المتعافية من فيروس كوفيد 19

غزة- الرأي

قدم وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش،  على رأس وفد من وزارة الصحة التهنئة بالسلامة  لـ 41 متعافي من الطواقم الصحية وأسرهم وذلك خلال الاختفاء بهم عند مغادرتهم لمستشفى الصداقة التركي مساء اليوم الجمعة حيث قضوا فيه فترة استشفاءهم بعد اصابتهم بفيروس كوفيد 19.

وقال د. أبو الريش خلال لقاء معه ، إننا نقف اليوم محتفين بتعافي مجموعة من زملائنا وأسرهم الذين كان لهم شرف مقاومة الفيروس بخطوطه الأولى وخروجهم سالمين.
وتمنى د. أبو الريش لجميع كوادرنا الصحية السلامة التامة في اطار جهودهم المستمرة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.


كما وجه د. أبو الريش شكره لكل كوادرنا الصحية الذين يقفون موقفاً متقدماً في اطار مكافحة فيروس كورونا في قطاع غزة.


إلى ذلك، ثمنت كوادرنا الصحية المتعافية جهود وكيل وزارة الصحة في التواصل المستمر معهم خلال فترة اصابتهم، وحجم الرعاية والاهتمام التي قدمتها الوزارة لكوادرها الصحية خلال جائحة كوفيد 19.

أبو الريش يهنئ الطواقم الصحية وأسرهم المتعافية من فيروس كوفيد 19 333333
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