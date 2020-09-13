تعليم رفح يبدأ بتوزيع شهادات الثانوية العامة "الدورة الثانية "

غزة-الرأي

حرصت مديرية التربية والتعليم برفح على التجهيز المبكر لتسليم الطلبة شهادات الثانوية العامة " الدورة الثانية " لضمان تنفيذ كافة إجراءات الوقاية من فايروس كورونا، وذلك بالتنظيف والتعقيم المسبق لأماكن التوزيع وإلزام الأذنة بالدوام الكامل والتزامهم التام بالإجراءات الصحية الشخصية، وتنظيف المقاعد والطاولات بمواد التنظيف وتوزيع مقاعد الطلبة على أساس التباعد الاجتماعي وتجهيز الكمامات وزجاجات المعقم الخاصة بالطلبة، رغم أن المديرية نبهت على الطلبة عبر صفحتها على الفيس بوك وبرسالة شخصية ضرورة عدم القدوم للمدرسة بدون كمامة .

وقد شرعت المديرية اليوم السبت بتوزيع الشهادات وذلك بتخصيص مدرسة الدوحة للطلاب ومدرسة ثانوية الكويت للطالبات، وفي الصباح الباكر وقبل قدوم الطلبة اتجه إلى المدرستين مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الصحة المدرسية شحدة أبو محسن ورئيس شعبة الامتحانات نضال أبو حبيب وقسم العلاقات العامة للوقوف على تنفيذ كافة الإجراءات الصحية المقررة .

وقبل قدوم أي طالب كان موظفو التوزيع والذين تم اختارهم بعناية يعتلوا مقاعدهم متخذين كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية وهم : رئيس قسم التقنيات التربوية د. مجدي برهوم ورئيس قسم التعليم العام عامر أبو طه ورئيس قسم التخطيط والمعلومات سعيد شطا ومن قسم الامتحانات إسماعيل العرجا وأحمد جحيش ومشرفة الصحة بشرى المصري للمتابعة الصحية العامة .

وبعد تواصلٍ أولاً بأول من مدير التربية والتعليم أشرف عابدين بمديري الدائرتين الإدارية والفنية مطلعاً على كل ما يخص سير توزيع الشهادات، تحرك عابدين إلى المدرستين وتفقد بنفسه توزيع الشهادات وتنفيذ كافة الإجراءات الصحية الخاصة بالطلبة والموظفين والأذنة .

بدوره، أعرب مدير التعليم عن رضاه التام عن أداء ما أسماها خلية النحل التي جهزت وتتابع عملية توزيع الشهادات، وأضاف أن ما رآه في الميدان من تجهيزات وخاصة الصحية لهو يبعث في النفس الطمأنينة والسرور، وذلك حفاظاً على حياة وسلامة أبنائنا الطلبة، وأوضح عابدين أنه سيكون متابع لحظة بلحظة لعملية التوزيع خاصة أنها ستسمر لغد الأحد والاثنين .

وأشار عابدين إلى دور وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية المهم والمساند لنا والذين نقدم لهم أسمى آيات الشكر والعرفان على مشاركتهم لنا عملية التوزيع بل على دور الشرطة الفلسطينية العظيم في ظل جائحة كورونا والتي تمنى مدير التعليم أن تنتهي على خير وأن يكتب الله السلامة التامة لأبناء شعبنا من خطر هذا الفايروس .

واختتم مدير التعليم حديثه بأن وزارة التربية والتعليم العالي لن تقرر عودة الطلبة إلى المدارس إلا بعد محاصرة المرض والاطمئنان التام على توفير بيئة صحية تحافظ على صحة وحياة الطلبة والعاملين من أي خطر، ودعى إلى ضرورة اهتمام كافة الأهالي بالتعلم عن بعد وضم أبنائهم لغرف الصفوف الافتراضية وذلك من باب استثمار الوقت ونفع الطالب بالعلم ودراسته لمنهجه، وأضاف أن التعلم عن بعد لن يكون بديلاً للتعلم الوجاهي ولكن من باب استثمار وقت الحجر في المنازل .