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وتعاملت مع74 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن

النيابة العامة تحقق في 133 قضية متنوعة

13 أيلول / سبتمبر 2020 07:07

النيابة العامة تحقق في 133 قضية متنوعة
النيابة العامة تحقق في 133 قضية متنوعة

غزة- الرأي

قالت النيابة العامة إنها  حققت في133 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة أمس السبت، شملت 48 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وأفادت النيابة العامة خلال الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي،  أنها تعاملت مع9 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،عدا عن تعاملها مع 2 من القضايا  تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .   

كما ذكرت النيابة العامة خلال تقريرها ليوم أمس، أنها تعاملت مع74 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأضافت النيابة العامة أنها اتخذت وفق المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، في حين  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 16 متهم على مختلف القضايا المذكورة.
فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

 

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