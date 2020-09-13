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الأنشطة الطلابية بتعليم الشمال تعقد اجتماعاً لكوادرها عبر تقنية الـZOOM

13 أيلول / سبتمبر 2020 07:07

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غزة-الرأي

عقد قسم الأنشطة الطلابية بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً خاصاً لكوادره بالقسم، عبر تقنية الـ(ZOOM)؛ وذلك لمناقشة جملة من القضايا التي تخص العمل في ظل أزمة جائحة كورونا.

وشارك في الاجتماع "الالكتروني" مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس القسم أ.محمد كلوب، ورئيس شعبة الأنشطة أ.تيسير أبو عميرة، ومشرف النشاط الثقافي أ.عطية الحاج أحمد، ومشرف النشاط الكشفي أ.علاء فرحات.

بدوره، أثنى أ. شهاب على الجهود التي يبذلها فريق الأنشطة الطلابية للخروج من حالة الفراغ التربوي التي يعيشها الطالب في ظل هذه الأزمة، داعياً إلى الاستثمار الأمثل كل الوسائل المتاحة للوصول للطالب وإشراكه في الأنشطة اللامنهجية التي تساعده في صقل شخصيته، ووضع الخطط التشغيلية لذلك.

من جانبه، استعرض أ. كلوب نقاط الاجتماع التي تمحورت حول آليات تنفيذ الأنشطة الطلابية عن بعد والاستثمار الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات التربوية وتوظيفها لخدمة الطلاب بهدف إشغال أوقات فراغهم في ظل جائحة كورونا بشكل إيجابي.

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