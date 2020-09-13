ماذا يحدث فى جسمك عند الإصابة بكورونا والأنفلونزا معا

الإصابة بالأنفلونزا مع فيروس كورونا في نفس الوقت.. احتمال آخر قد يواجهنا خاصة في موسم الشتاء، وهو ما يتطلب محاربة كلا الفيروسين في نفس الوقت وقال الدكتور أدريان بوروز، طبيب الأسرة في فلوريدا بأمريكا: "يمكنك بالتأكيد أن تصاب بالأنفلونزا وفيروس كورونا في نفس الوقت، مما قد يكون كارثيًا على جهاز المناعة لديك".

ووفقاً لموقع "CNN" قالت عالمة الأوبئة الدكتورة سيما ياسمين إن الإصابة بأحدهما قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالآخر.

وأضافت ياسمين ، مديرة مبادرة التواصل الصحي في ستانفورد: "بمجرد إصابتك بالإنفلونزا وبعض فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، فإنها تضعف جسمك تنخفض دفاعاتك، وهذا يجعلك عرضة للإصابة بعدوى ثانية ".

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن كلاً من Covid-19 والإنفلونزا بمفردهما يمكن أن يهاجموا الرئتين، مما قد يسبب التهابًا رئويًا أو سوائل في الرئتين أو فشلًا في التنفس.

ويمكن أن يتسبب كل مرض أيضًا في تعفن الدم وإصابة القلب والتهاب في أنسجة القلب أو المخ أو العضلات.

وقال الدكتور مايكل ماثي، أستاذ الطب وأخصائي الرعاية الحرجة في جامعة كاليفورنيا، إن الإصابة بالمرضين في وقت واحد "من شأنها أن تزيد من مخاطر الآثار طويلة المدى لأجهزة الجسم".

وقال ماثي إن ذلك لأن كورونا لم ينتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى قرب نهاية موسم الإنفلونزا الأخير لذلك ليس هناك الكثير من البيانات حتى الآن عن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرضين في نفس الوقت.

وأوضح ماثي أنه يشك في أن احتمال الإصابة بالالتهاب الرئوي سيكون أكبر إذا أصيب الجسم بالإنفلونزا وفيروس كورونا..الفيروسان معا يمكن بالتأكيد أن يكونا أكثر ضررا للرئتين ويسببان مزيدا من الفشل التنفسي."

وأضاف "لا يعني فشل الجهاز التنفسي بالضرورة توقف رئتيك عن العمل. هذا يعني أن الرئتين لا تستطيعان الحصول على ما يكفي من الأكسجين في الدم."

وقال المعهد الأمريكي للقلب والرئة والدم: "يمكن أن يكون الفشل التنفسي الحاد حالة طارئة تهدد الحياة.. قد يتسبب فشل الجهاز التنفسي في تلف الرئتين والأعضاء الأخرى، لذلك من المهم أن يتم علاجك بسرعة."

كيف يمكن معرفة إذا كنت مصابًا بكورونا أو الأنفلونزا أو كليهما؟



قال الدكتور ليونارد ميرميل، المدير الطبي لقسم علم الأوبئة ومكافحة العدوى في مستشفى رود آيلاند: "أعراض الإنفلونزا و Covid-19 متشابهة إلى حد كبير ، لذلك من الصعب التمييز بين الاثنين".

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن كل من الأنفلونزا وفيروس Covid-19 يمكن أن يسبب لك الحمى والسعال وضيق التنفس والتعب والتهاب الحلق وآلام الجسم وسيلان أو انسداد الأنف.

ولكن على عكس الأنفلونزا ، يمكن أن يتسبب Covid-19 في فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وحوالي نصف حالات انتقال فيروس كورونا تحدث بين أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض. (كثير من هؤلاء الأشخاص لا تظهر عليهم الأعراض ويكونون أكثر عدوى قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور)

لذا فإن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا الجديد أو الأنفلونزا (أو كليهما) هي الخضوع للاختبار.