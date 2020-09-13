وزارة العمل تعقد ورشة عمل الكترونية عبر برنامج الزوم

غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ورشة عمل الكترونية عبر برنامج الزوم، بعنوان "المواءمة الوطنية لمعايير منظمة العمل الدولية وكوفيد-19".

جاء ذلك بحضور د. أمين الرويدات ممثلا عن منظمة العمل الدولية وخبيرا في السلامة والصحة المهنية، وأ. اعتماد الطرشاوي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

كما شارك في اللقاء أعضاء اللجنة الوطنية، وهيئة تفتيش العمل بوزارة العمل ووحدتها القانونية، ومدراء المديريات، وعددا من الضيوف من أصحاب الخبرة والاختصاص.

وناقش المجتمعون بيئة العمل في قطاع غزة في ظل أزمة فيروس كوفيد-19.

وفي كلمتها قالت الطرشاوي :" لا أحد يجزم إلى متى ستستمر أزمة كورونا، وفلسطين من الدول الأكثر احتياجاً للمساندة في ظل وضع الاحتلال في الضفة والحصار في غزة".

وأضافت: أمامنا الكثير من المهام للحفاظ على عجلة الاقتصاد والحفاظ على عمالنا ومنشآتنا، وتفعيل تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وايجاد الفجوات التي تضر بالسلامة والصحة المهنية، وتضر بالعدالة الاجتماعية، مع اقتراح البدائل لردم تلك الفجوات والعمل على قوننة وتشريع البديل المناسب".

وفي كلمته تطرق د. أمين الى سياسة عمل منظمته، مؤكداً على أنها تساند فلسطين بالخبرات والتدريب والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، وأن منظمته قد طورت عددا من الأدوات والأدلة والنشرات والمطبوعات والمرئيات التي تتعلق بالتوعية للحفاظ على بيئة عمل آمنة، وعودة آمنة للمنشآت في مراحل التعامل مع فيروس كورونا.

وقد استعرض المجتمعون عددا من الأدلة والأفكار التي يمكن البناء عليها لتشكل بروتوكولات العودة الآمنة للعمل في ظل أزمة كورونا.

وفي ختام اللقاء أوصى المجتمعون على استدامة اللقاءات التشاورية وصولا لبيئة عمل آمنة في ظل أزمة كورونا.