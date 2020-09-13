استخراج جسم غريب من مريء رضيع بالسعودية

دائماً ينصح المختصون الآباء بضرورة الإنتباه للعب التي يلهو بها الأطفال وان تكون مناسبة لأعمارهم حتى لا يتسبب الأمر في حوادث فيما بعد.

بالفعل هذا ماحدث مع حالة طفل سعودي، تم رصد حالته في مستشفى الأطفال بالمملكة العربية السعودية، حين اضطر الأطباء لإخضاع الطفل لعملية جراحية عاجلة لإستخراج جسم غريب ظهر في المريء.

في التفاصيل، التي كشفتها منصات التواصل الإجتماعي والتقارير الإعلامية، فقد نجح أطباء سعوديون في استخراج جسم مطاطي غريب من مريء طفل سعودي عمره عام.

وقال الأطباء في تعليقهم على الواقعة بأن الطفل دخل مستشفى الأطفال إثر معاناته من قيء وسعال وخمول، وعلى الفور خضع للكثير من الفحوصات والأشعة التي رصدت جسم غريب في المري.

وقرر الأطباء التدخل واستخراج الجسم الغريب بواسطة المنظار بعد تنسيق بين مستشفيات صحة الطائف.

وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن جزء من لعبة مطاطية، ويتمتع الطفل حاليًا بصحة جيدة وحالته مستقرة.

نصائح اختيار اللعب للأطفال

وهنا يقدم الكثير عدد من النصائح عن كيف يتم اختيار اللعب للأطفال في عمر عام، والتي تتمثل في:

ألعاب السرير المتحركة، و تعتبر هذه الألعاب التي تتحرك فوق الطفل مهمة لتطوير قابلية الانتباه لديه، وتحفيز القدرات البصرية لديه.

اللعب أمام المرآة لكي يكون الطفل قادراً على اكتشاف ملامح وجهه والتعرف عليها.

ألعاب الحلقات البلاستيكية المختلفة القياس، والتي ترمى باتجاه هذا المخروط بهدف تثبيتها فيه.

الألعاب التي يمكن جرها أو دفعها، فهي تساعد في تطوير قابلية الطفل الحركية من خلال تقوية عضلات أطرافه وتدريبه على موازنة جسمه .









