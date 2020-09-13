الطواقم الطبية المستضافة تثني على الخدمات المتوفرة في فندق الكمودور

غزة- الرأي

أثنى عددٌ من الطواقم الطبية التي وصلت إلى فندق الكمودور ، عقب اختتام فترة عملها في رعاية المرضى داخل مستشفى الأوروبي، على حجم الرعاية والاهتمام التي أولتها وتوليها وزارة الصحة بالمرضى وبالطواقم الطبية القائمين على خدمتهم سواء في مستشفى غزة الأوروبي أو عقب ذلك من توفير خدمات الاستقبال لهم بفندق الكومودور.

وعبر أفراد من الطواقم الطبية القادمة للفندق عن ارتياحهم من الخدمات المتوفرة في الفندق، مقدمين شكرهم الجزيل إلى قيادة وزارة الصحة على الدعم المستمر للكوادر الطبية.

وكانت قد أنهت وزارة الصحة تجهيزاتها في فندق الكومودور لاستضافة الدفعة الاولى من الطواقم الطبية التي عملت طيلة 14يوماً على رعاية مرضى كوفيد 19 في مستشفى غزة الأوروبي، فيما بدات الدفعة الثانية عملها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال الفترة المقبلة وفق برتوكول وزارة الصحة.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة أ. محمود حماد إنه وبناءً على تعليمات وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش تم تجهيز أماكن تليق بالطواقم الطبية الباسلة التي قدمت الخدمة في مستشفى غزة الأوروبي واستضافتها لمدة 14 يوم داخل الفندق.

وأشار أ. حماد أنه تم التأكد من تجهيز الغرف على أفضل المستويات حيث تشمل كل غرفة سريرين ، إلى جانب توفير خدمة التكييف وخدمات الاتصال والانترنت وتوفير الخدمات الإدارية وخدمات النظافة.

