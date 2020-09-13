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لإسناد المرافق الصحية بالأدوية والمهام الطبية

وزارة الصحة وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية توقعان مذكرة تفاهم

13 أيلول / سبتمبر 2020 07:45

وزارة الصحة وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية توقعان مذكرة تفاهم
وزارة الصحة وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية توقعان مذكرة تفاهم

غزة- الرأي

وقعت وزارة الصحة وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH  مذكرة تفاهم لإسناد المرافق الصحية بالأدوية والمهام الطبية للمساعدة في تعزيز عمل الطواقم الطبية لمواجهة جائحة كورونا , حيث وقع عن وزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج مدير عام التعاون الدولي , ود. علاء أبو هاشم ممثل الهيئة في قطاع غزة .


وقال د. الحاج إن وزارة الصحة تبذل جهود استثنائية في مواجهة جائحة كورونا تتطلب تلك الجهود دعما من مختلف المؤسسات المانحة والشريكة لتمكين الأطقم الصحية من تقديم خدماتها بمختلف المرافق وتعزيز إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

كما وعبر د. الحاج عن شكره وتقديره الى هيئة الإغاثة الإنسانية التركية على دعمهم المتواصل والمستمر .

وزارة الصحة وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية توقعان مذكرة تفاهم 9b381d2a-664f-47bb-9809-dca0fc45e82f
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