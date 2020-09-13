"الحاج " يطالب بدعم منظومة الخدمات الصحية في مواجهة كورونا

غزة- الرأي

طالب مدير عام التعاون الدولي د.عبد اللطيف الحاج، بحشد الدعم اللازم لتعزيز منظومة الخدمات الصحية في قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا .

جاء ذلك خلال ورشة عقدتها مؤسسة My Care ماليزيا عبر خاصية Zoom حول الوضع الصحي في قطاع غزة بحضور ممثلي عن المؤسسات الاغاثية .

وقال د. الحاج أن وزارة الصحة في غزة عمدت الى العمل وفق اجراءات وبروتوكولات صحية واضحة لمواجهة جائحة كورونا منذ بداية تفشيها مطلع العام الجاري في عدد من دول العالم ، مضيفا الى أن الخطة تضمنت مستويات وسيناريوهات للتعامل مع الحالة الوبائية والتي دخلت المستوى الرابع بتسجيل اصابات بالفايروس داخل التجمعات السكنية في غزة .

وتحدث د. الحاج باستفاضة حول المقدرات الصحية والمادية التي سخرتها وزارة الصحة في قطاع غزة لتعزيز اجراءات الوقاية من الجائحة ، لكن لايخفى على أحد التداعيات الكارثية لسنوات طويلة من الحصار على غزة وتداعيات ذلك على الوضع الصحي بوجه الخصوص حيث النقص الكبير في أصناف الادوية الاساسية والمستهلكات الطبية ، والازمات المتراكمة التي أفرزها الحصار .

وشهدت الورشة مداخلات من رئيس المؤسسة بروفيسور حافظي محمد نور و عضو البرلمان سيد إبراهيم بن سيد دعوا فيها الى حشد الدعم اللازم لمساندة القطاع الصحي في غزة .