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"الحاج " يطالب بدعم منظومة الخدمات الصحية في مواجهة كورونا

13 أيلول / سبتمبر 2020 07:49

"الحاج " يطالب بدعم منظومة الخدمات الصحية في مواجهة كورونا

غزة- الرأي

طالب مدير عام التعاون الدولي د.عبد اللطيف الحاج،  بحشد الدعم اللازم لتعزيز منظومة الخدمات الصحية في قطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا .

جاء ذلك خلال ورشة عقدتها مؤسسة My Care ماليزيا عبر خاصية Zoom حول الوضع الصحي في قطاع غزة بحضور ممثلي عن المؤسسات الاغاثية .

وقال د. الحاج أن وزارة الصحة في غزة عمدت الى العمل وفق اجراءات وبروتوكولات صحية واضحة لمواجهة جائحة كورونا منذ بداية تفشيها مطلع العام الجاري في عدد من دول العالم ، مضيفا الى أن الخطة تضمنت مستويات وسيناريوهات للتعامل مع الحالة الوبائية والتي دخلت المستوى الرابع بتسجيل اصابات بالفايروس داخل التجمعات السكنية في غزة .

وتحدث د. الحاج باستفاضة حول المقدرات الصحية والمادية التي سخرتها وزارة الصحة في قطاع غزة لتعزيز اجراءات الوقاية من الجائحة ، لكن لايخفى على أحد التداعيات الكارثية لسنوات طويلة من الحصار على غزة وتداعيات ذلك على الوضع الصحي بوجه الخصوص حيث النقص الكبير في أصناف الادوية الاساسية والمستهلكات الطبية ، والازمات المتراكمة التي أفرزها الحصار .

 وشهدت الورشة مداخلات من رئيس المؤسسة بروفيسور حافظي محمد نور و عضو البرلمان سيد إبراهيم بن سيد دعوا فيها الى حشد الدعم اللازم لمساندة القطاع الصحي في غزة .

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