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مباحث التموين تُحرّر 45 محضر ضبط لتجار وسلع مخالفة

13 أيلول / سبتمبر 2020 08:13

مباحث التموين تُحرّر 45 محضر ضبط لتجار وسلع مخالفة
مباحث التموين تُحرّر 45 محضر ضبط لتجار وسلع مخالفة

غزة- الرأي

حررت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة 45 محضر ضبط لتُجار مخالفين تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الأساسية، أثناء عملها في متابعة التجار ونقاط البيع في ظل حالة حظر التجوال، وذلك خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكّد مدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد قنيطة،  أن الجولات التي تنظمها مباحث التموين على أسواق الدواجن، شهدت تحرير 21 محضرًا بحق تجار تلاعبوا بتسعيرة لحوم الدواجن، كما ضبطت لديهم لحوم غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وحول المواد والسلع التموينية الأخرى، أوضح قنيطة أن مباحث التموين حررت 24 محضر ضبط وإتلاف لمواد فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية ضبطت لدى عدد من التجار.

ونبَّه إلى أن المباحث ألزمت التجار وأصحاب المحال التجارية المخالفين للتسعيرة المُقرّة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، وتلاعبوا بأسعار المواد الأساسية، بتعهدات بعدم تكرار مخالفاتهم السابقة مرة أخرى.

وأشار مدير دائرة مباحث التموين إلى أن مباحث التموين تواصل مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية في جميع أسواق القطاع؛ للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين ومنع احتكار السلع التموينية الأساسية التي يحتاجها المواطن.

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