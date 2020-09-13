بلدية خان يونس: جمع 52 طن نفايات وتطهير 6 مناطق جديدة

خان يونس- الرأي

تستمر طواقم بلدية خان يونس العاملة في لجنة طوارئ جائحة كورنا جهوداً متواصلة من أجل ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين في كافة الأحياء التابعة للبلدية بالرغم من شح الموارد وضعف الإمكانيات في ظل الظروف الراهنة التي خلفها وباء كورونا.

وجمعت طواقم صناع الجمال بالبلدية (52) طن من النفايات المنزلية من كافة شوارع خان يونس الرئيسية وأحيائها المختلفة وترحيلها إلى المكب الرئيس الواقع في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس عبر آليات البلدية المختلفة وسيارات المجلس المشترك للنفايات الصلبة، ومن جهة أخرى قامت فرق الرش والتعقيم بتطهير (6) مناطق جديدة بــ (200) لتر مواد تعقيم شملت مناطق في بلوك (G) بالمخيم، وكذلك منازل المحجورين ونقاط الأجهزة الشرطية.

لجنة طوارئ جائحة كورنا تتمنى السلامة التامة لكم، وتدعو كافة المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية عند الخروج من المنزل للضرورة القصوى، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة حفاظاً على حياتكم وصحة المجتمع.