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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2614) الاحد 13/9/2020
أخبار فلسطينية
هنية يزور “مرج الزهور” جنوبي لبنان بعد 27 عاما من الإبعاد
عشراوي: التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لن يجلب الاستقرار للمنطقة
«حماس» تؤكد استعدادها لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل
القيادة الفلسطينية: اتفاق البحرين وإسرائيل خيانة للقدس والأقصى
بالصور أول بيان لـ"القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"
»الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات
أخبار إسرائيلية
محتجون إسرائيليون يواصلون الضغط على نتنياهو في مزاعم فساد
إسرائيل تسجل 3962 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتحطى الـ150 ألفا
صحيفة اسرائيلية: دحلان وطحنون بن زايد كانا على متن طائرة المساعدات التي رفضتها السلطة
قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب غير موقفه من أبو مازن؟
وزير الاتصالات الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي
"الصحة الإسرائيلية": 11 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا
اخبار دولية
بريطانيا ترحب باتفاق البحرين وإسرائيل.. وتدعو لخطوات مماثلة
العفو الدولية: لا اتفاق يمكن أن يغير واجبات إسرائيل كقوة محتلة
»قلق أممي من ارتفاع عدد عمليات الهدم وتصاعد عنف المستوطنين في ظل الجائحة
أردوغان لماكرون: نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري و800 ألف رواندي
كوشنر: التطبيع مع إسرائيل يسمح لدول إسلامية بتغليب مصالحها الوطنية على الفلسطينية!
أخبار عربية
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي
مصدر دبلوماسي مغربي ينفي مزاعم عن إقامة خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل
وزير الصناعة البحريني: إعلان تأييد السلام مع إسرائيل سيفتح أبواب التجارة للبلدين
بحرينيون يصفون تطبيع بلادهم مع اسرائيل باتفاقية العار
»الأردن: إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية الخطوة الوحيدة لتحقيق السلام
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
“القيادة الفلسطينية الموحدة” تدعو لحراك يوم توقيع اتفاقي التطبيع
سفير فلسطين في البحرين يغادر إلى بلاده- (صور)
هل أبرمت الاستخبارات الفرنسية صفقة مع “جماعة أبو نضال” الفلسطينية بعد اعتداء باريس… آدم جابر
القره داغي: التطبيع مع المحتل “خيانة عظمى”
الشرق الأوسط
«حماس» تؤكد استعدادها لصفقة «إنسانية» مع إسرائيل
الخليج الإماراتية
البحرين وإسرائيل تؤكدان المضي قدماً لتعزيز استقرار المنطق/
مساعٍ مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل
الأهرام المصرية
نص بيان «أمريكا والبحرين وإسرائيل» المشترك بشأن السلام
اتصال ثلاثي بين آل خليفة وترامب ونتنياهو
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بجاليتنا إلى 5943 حالة
فيديو.. خارجية البحرين: قرار تأييد السلام مع إسرائيل شجاع وتاريخي
فيديو.. وزير الخارجية البحريني: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية
الغد الأردنية
فلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة خيمة استيطانية قبيل تحويلها لمستوطنة بالخليل
مساع مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين “حماس” والاحتلال الإسرائيلي
6 وفيات و650 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
غزة: وفاتان و88 إصابة بكورونا
“المحامين”: التطبيع مع المحتل يعني أن الوطن البديل هو الحل
الشرق القطرية
صور حصرية.. الجزيرة تكشف خفايا وأسرار تحالف إسرائيل ودول عربية ضد غزة
فلسطينيون يحرقون صوراً لملك البحرين في غزة
مستشفى حمد في غزة يقدم استشارات طبية عن بُعد لذوي الإعاقة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور قرارات جديدة من وزارة الصحة بغزة حول "كورونا"
19 عاماً على استشهاد القسامي مهند أبو الهيجا
هل يمكن تطبيق "مناعة القطيع" لهزيمة كورونا في غزة؟
حواجز "إذلال" محيت من الواقع.. حاضرة في ذاكرة غزيين
خلال أسبوع.. 38 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس
أنفاق الانتفاضة الثانية.. بداية المسير نحو فلسطين المحتلة
بالتهليل والتكبير.. احتضن الغزيون أراضيهم عقب الاندحار الإسرائيلي
حينما كان السفر من "الجنوب" إلى جامعات غزة "قطعة من العذاب"
مراكب الصيادين تجلي صدأ سنوات الحرمان وتعود للإبحار
القدس المحلية
إسرائيل تتجه لفرض إغلاق شامل للحد من انتشار كورونا اعتبارا من الجمعة
البرغوثي يطالب بعدم السماح لنتنياهو بجر الفلسطينيين إلى صدام مع
فيروس كورونا يمنح معلمين فلسطينيين الوقت لترميم مدرستهم
محللون: الفلسطينيون المعزولون يبحثون عن حلفاء جدد
هل تُعجّل انتخابات المكتب السياسي لـ"حماس" إنجاز صفقة تبادل
615 مصابًا بالكورونا في الجيش الإسرائيلي
4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان
الحياة الجديدة
إغلاق الصف الأول في بمدرسة بنات بني زيد الأساسية
الأيام
مستوطن يطلق النار في الخليل وآخرون يُضرمون النيران في أراضي مخماس
» مخرجات فلسطينيات يعرضن تجربتهن مع أزمة "كورونا" في...
» "العربية الأميركية": مستشفى ابن سينا التخصصي سيضم 220...
وكالة صفا
مستوطن يطلق النار باتجاه منزل في الخليل
البزم: تشديد الإجراءات بحق المخالفين لتعليمات كورونا
صحة غزة تنشر معايير إنهاء العزل الصحي لمصابي كورونا
3 إصابات جديدة بكورونا بصفوف جاليتنا في أمريكا
قرارات لتخفيف الإغلاق بمحافظة خان يونس
"مركزية فتح": التطبيع المجاني تخلٍ عن القدس ومقدساتها
اشتية: التطبيع ضربة للعمود الفقري العربي
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية: إجراءات مشددة بحق مخالفي تعليمات السلامة
النيابة العامة تحقق في 133 قضية متنوعة
وزارة الصحة وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية توقعان مذكرة تفاهم
ما هي معايير إنهاء العزل الصحي لمصابي كورونا بغزة؟
رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا
جيش الاحتلال يكشف عن منظومة رقمية جديدة !
الأوقاف: إعادة فتح المساجد مرتبط بالتوجه نحو "المعايشة"
فلسطين اليوم
القائد النخالة يستقبل وفداً قيادياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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القيادة الوطنية الموحدة تعلن الثلاثاء المقبل رفض شعبي وانتفاضة ضد التطبيع
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- 13 أيلول (سبتمبر)
- 1993 م توقيع اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي (اتفاق أوسلو) حيث وقع مسؤولان فلسطيني وإسرائيلي اتفاقاً للسلام في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، ويعرف هذا الاتفاق باسم (غزة أريحا أولاً )، ووقع الاتفاق كل من رئيس دائرة الشؤون العربية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس (أبو مازن) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز.
- 1993 م توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل أبيب. وقعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والعديد من زعماء العالم. نص على إقامة سلطة فلسطينية للحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا، على أن تبدأ لاحقا مفاوضات للحل النهائي تشمل القدس والحدود والمياه واللاجئين والدولة، غير أن إسرائيل سحبت بعد تسع سنوات من توقيعه اعترافها به وأعلنت على لسان رئيس وزرائها آرائيل شارون أنه أصبح لاغياً.
- 1993م اغتالت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة من كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين والشهداء هم "محمد أبو خليفة، أمجد حسني، ورياض فيصل أبو الحسن".
- 1982م مشروع بريجنيف طرح الرئيس السوفيتي مشروعه هذه في ظل ظروف حساسة وخطيرة وخاصة بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان وبعد مشروع ريغان الذي عرف باسم مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط في 1/9/1982موبعد مشروع الأمير فهد الذي عرف باسم مشروع السلام العربي الذي تبناه مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس في 9/9/1982.
- 1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 271 مالذي يدين إسرائيل ومن النقاط التي تضمنها القرار:إذ يؤكد مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري، يعترف أن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين، يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة لأن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذها لتغيير وضع القدس، يدين فشل إسرائيل في الالتزام بالقرارات المذكورة أعلاه ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات.
- 1938 م اندلاع كبرى معارك ثورة 1936 في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدينة.
- 1938م معركة القدس وهي واحدة من المعارك العسكرية التي أخذت طابع 8 المعارك الحربية المنظمة في الثورة الكبرى 1936-1939 وأدت إلى السيطرة على أكثر من نصف مساحة فلسطين والتحكم في طرق المواصلات، كما أنها أدت إلى تطورات سياسية ودبلوماسية وعسكرية هامة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.
- 1929م لجنة "شو" عيّنت الحكومة البريطانية لجنة تحقيقٍ برئاسة قاضٍ كبيرٍ هو السير "وولتر شو" وعضوية ثلاثة نواب من البرلمان البريطاني للتحقيق في أسباب الاضطرابات التي تلتها ثورة البراق ورفع التوصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.