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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2614) الاحد 13/9/2020

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13 أيلول (سبتمبر)

1993 م توقيع اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي (اتفاق أوسلو) حيث وقع مسؤولان فلسطيني وإسرائيلي اتفاقاً للسلام في حديقة البيت الأبيض في واشنطن، ويعرف هذا الاتفاق باسم ( غزة أريحا أولاً )، ووقع الاتفاق كل من رئيس دائرة الشؤون العربية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس (أبو مازن) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز.

1993 م توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل أبيب. وقعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (1922م- 1995) في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والعديد من زعماء العالم. نص على إقامة سلطة فلسطينية للحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا، على أن تبدأ لاحقا مفاوضات للحل النهائي تشمل القدس والحدود والمياه واللاجئين والدولة، غير أن إسرائيل سحبت بعد تسع سنوات من توقيعه اعترافها به وأعلنت على لسان رئيس وزرائها آرائيل شارون أنه أصبح لاغياً.

1993م اغتالت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة من كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين والشهداء هم "محمد أبو خليفة، أمجد حسني، ورياض فيصل أبو الحسن".

1982م مشروع بريجنيف طرح الرئيس السوفيتي مشروعه هذه في ظل ظروف حساسة وخطيرة وخاصة بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان وبعد مشروع ريغان الذي عرف باسم مبادرة سلام أمريكية لشعوب الشرق الأوسط في 1/9/1982موبعد مشروع الأمير فهد الذي عرف باسم مشروع السلام العربي الذي تبناه مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في فاس في 9/9/1982.

1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 271 مالذي يدين إسرائيل ومن النقاط التي تضمنها القرار:إذ يؤكد مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري، يعترف أن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين، يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة لأن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذها لتغيير وضع القدس، يدين فشل إسرائيل في الالتزام بالقرارات المذكورة أعلاه ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه القرارات.

1938 م اندلاع كبرى معارك ثورة 1936 في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدينة.

1938م معركة القدس وهي واحدة من المعارك العسكرية التي أخذت طابع 8 المعارك الحربية المنظمة في الثورة الكبرى 1936-1939 وأدت إلى السيطرة على أكثر من نصف مساحة فلسطين والتحكم في طرق المواصلات، كما أنها أدت إلى تطورات سياسية ودبلوماسية وعسكرية هامة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.