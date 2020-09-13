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طوارئ خان يونس: متابعة 153 شكوى من خلال تطبيق "مدينتي خان يونس"

13 أيلول / سبتمبر 2020 08:42

طوارئ خان يونس: متابعة 153 شكوى من خلال تطبيق مدينتي خان يونس
طوارئ خان يونس: متابعة 153 شكوى من خلال تطبيق مدينتي خان يونس

خان يونس- الرأي

قامت وحدة الإشارة "المفتش الميداني" العاملة ضمن طواقم لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بمتابعة (153) شكوى واردة من المواطنين عبر تطبيق مدينتي خان يونس للأجهزة الحديثة وقد تم التعامل مع (127) شكوى منها وفق الاجراءات المتبعة في البلدية .
وذكر مسئول وحدة الإشارة أ. عبد الكريم الفرا، أنه في الأيام الأولى للإعلان عن الجائحة قامت الوحدة بمتابعة عملها عن بعد، ومن ثم تم متابعة العمل من خلال تشغيل الفريق كلاً حسب موقعه ومنطقته الجغرافية لمتابعة تلك الشكاوى عن كثب وحلها ميدانيًا مع دوائر البلدية المختصة.
وبين الفرا أن شكاوى المواطنين قد تمثلت في استقبال (103) شكوى خاصة بالمياه منها (25) حول بيانات تتعلق في فواتير المياه وتحويلها إلى جهات الاختصاص لعمل اللازم، إلى جانب تلقي (25) شكوى حول خدمات النظافة، و(23) أخرى حول المكاره الصحية وتم التعامل مع معظمها عبر تحويلها للدوائر لمعالجتها وفق الآليات المتبعة.
وشدد على أن بلدية خان يونس مستمرة في تقديم خدماتها المقدمة للمواطنين وأن أرقام جوالات المفتشين الميدانيين مفتوحة على مدار الساعة وبإمكان أي مواطن التواصل معهم حسب الموقع الجغرافي أو من خلال رقم الطوارىء المجاني (115) وسيتم تقديم كل ما من شأنه تعزيز خدمات البلدية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

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