الاحتلال يسجل 11 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديد بفعل "كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل 11 وفاة و3961 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1101 وفاة والإصابات إلى 152,525 إصابة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 8 وفيات و2,200 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، حيث يرقد 495 مصابًا في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 138 مصابًا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن عدد الحالات النشطة بلغ 37,930 حالة، في حين سجلت 113,494 حالة تعاف

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الوفيات لـ 1.101 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى أمس، 25.808.