بالصور| الخدمات الطبية تجري الفحوص الطبية للمتقدمين لوظيفة أفراد قوي الامن

غزة- الرأي

انهت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني أمس السبت،إجراءات الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد وإسناد قوى الأمن وذلك في مقراتها المنتشرة في القطاع .

وأكد مدير عام الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب /محمد صالح أن إجراءات الفحص تتم بشكل منظم في مراكز الخدمات في القطاع .

وأوضح صالح أن عدد المتقدمين لإجراء الفحص الطبي 1500 طالب موزعين على النحو التالي : مجمع أنصار 558، عيادة حجازي 307 ، عيادة الوسطى 229، عيادة خانيونس251 ، عيادة رفح 155 .

وأشار صالح أنه تم توزيع الطلاب على المحافظات للحد من الازدحام وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الخدمات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وبين أن الفحوصات شملت تحاليل الكبد الوبائي B و C وذلك للتأكد من سلامتهم ضمن الإجراءات الطبية المعتمدة للتوظيف في وزارة الداخلية.

يذكر أن الخدمات الطبية تُسخّر كل طاقتها لخدمة جميع شرائح الشعب الفلسطيني في ظل تفشي فايروس كورونا وتقوم بحملات إرشادية لتوعية المواطنين من خطورة الفايروس.