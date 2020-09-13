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مستوطنون يُسيجون أراضٍ تمهيداً لمصادرتها في الأغوار الشمالية

13 أيلول / سبتمبر 2020 09:53

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فلسطين المحتلة - الرأي

سيج عدد من المستوطنين صباح اليوم الأحد، مساحات من أراضي خربة احمير في الأغوار الشمالية، تمهيداً الاستيلاء عليها ومصادرتها.

وقالت مصادر محلية إن الأراضي التي شرع المستوطنون بتسييجها هي تلك التي استولوا عليها قبل حوالي شهرين، وزرعوها بأشجار الزيتون.

وأوضح، أن المزارعين لم يتمكنوا منذ سنوات من الوصول لهذه الأراضي، بفعل ممارسات المستوطنين، وملاحقة الرعاة في المنطقة.

يذكر أن المستوطنين يستهدفون خربة احمير بشكل ملحوظ خلال الشهرين الأخيرين من خلال الاستيلاء على الأراضي فيها، ووضع كرفانات ومعرشات، وزراعة الأشجار.

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