تعليم الوسطى يلتقي بمنسقي الإعلام في المدارس عبر منصة zoom

غزة- الرأي

التقى قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية تعليم الوسطى اليوم الأحد، بمشاركة رئيس القسم أحمد دلول بمنسقي و منسقات الإعلام في المدارس و بمشاركة أكثر من سبع و عشرين منسقاً و منسقة عبر منصة zoom.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أحمد دلول في بداية اللقاء:" يأتي هذا اللقاء أولاً من باب المسؤولية للاطمئنان على سلامة المنسقين و لشكرهم على جهودهم الكبيرة في إبراز أنشطة و فعاليات معلميهم في إدارة الصفوف الإفتراضية".

و أضاف دلول بأنه خلال اللقاء تمت مناقشة آليات ومعايير النشر على صفحات المدارس و عبر مجموعة المنسق الإعلامي الواتس آب، هذا من جانب و من جانب آخر آليات انتقاء الفعاليات المميزة لنشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذلك على صفحة المديرية .

كما نوه رئيس قسم الإعلام بأهمية الإبداع في إخراج التقرير النهائي لفعاليات المدارس وذلك للخروج عن روتين الكتابة النصية و أهميته في جذب انتباه القارئ.

و في نهاية اللقاء ثمن دلول دور منسقو ومنسقات الإعلام الخطوة المميزة في التواصل عن بعد و المطالبة بتفعيلها بشكل دوري في ظل انقطاع المسيرة التعليمية بسبب فيروس كورونا.

