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تعليم الوسطى يلتقي بمنسقي الإعلام في المدارس عبر منصة zoom

13 أيلول / سبتمبر 2020 10:22

تعليم الوسطى يلتقي بمنسقي الإعلام في المدارس عبر منصة zoom
تعليم الوسطى يلتقي بمنسقي الإعلام في المدارس عبر منصة zoom

غزة- الرأي

 التقى  قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية تعليم الوسطى اليوم الأحد، بمشاركة رئيس القسم أحمد دلول بمنسقي و منسقات الإعلام في المدارس و بمشاركة أكثر من سبع و عشرين منسقاً و منسقة عبر منصة zoom.
 وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أحمد دلول  في بداية اللقاء:" يأتي هذا اللقاء أولاً من باب المسؤولية للاطمئنان على سلامة المنسقين و لشكرهم على جهودهم الكبيرة في إبراز أنشطة و فعاليات معلميهم في إدارة الصفوف الإفتراضية".
و أضاف دلول بأنه خلال اللقاء تمت مناقشة آليات ومعايير النشر على صفحات المدارس و عبر مجموعة المنسق الإعلامي الواتس آب، هذا من جانب و من جانب آخر آليات انتقاء الفعاليات المميزة لنشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذلك على صفحة المديرية .
كما نوه رئيس قسم الإعلام بأهمية الإبداع في إخراج التقرير النهائي لفعاليات المدارس وذلك للخروج عن روتين الكتابة النصية و أهميته في جذب انتباه القارئ.
و في نهاية اللقاء ثمن دلول دور منسقو ومنسقات الإعلام الخطوة المميزة في التواصل عن بعد و المطالبة بتفعيلها بشكل دوري في ظل انقطاع المسيرة التعليمية بسبب فيروس كورونا.
 

تعليم الوسطى يلتقي بمنسقي الإعلام في المدارس عبر منصة zoom تعليم الوسطى يلتقي بمنسقي الإعلام في المدارس عبر منصة zoom 119232366_1538350923034048_7306804145535873349_n (1)
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