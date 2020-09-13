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بلدية النصيرات والطب الوقائي يتلفان 97كيلو من السردين الفاسد

13 أيلول / سبتمبر 2020 11:18

سردين فاسد
سردين فاسد

غزة- الرأي

 أتلفت بلدية النصيرات بالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة، 97 كيلو سمك من نوع "سردين" غير صالح للاستهلاك الآدمي، لظهور علامات الفساد عليه.

ويأتي ذلك ضمن جولات التفتيش الغذائي المتواصلة، حيث  تم تحرير محضر اتلاف وضبط للتاجر المخالف.

 

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