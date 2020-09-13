الصحة بغزة: حالتا وفاة و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن حالتي وفاة و100 إصابة جديدة بفعل فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن المواطن نبيل حلاوة (46عاماً) والمواطنة نوال الرنتيسي (63عاماً) توفيا داخل مستشفى غزة الأوروبي.

وبينت أن 60 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء وجرى خروجهم من العزل، موضحة أن عدد عينات الفحص الجديدة بلغت 1417.

وأشارت إلى أن تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 1819 إصابة منها، 1588 حالة نشطة و216 متعافين، و15 حالة وفاة، واحدة منهم في صفوف العائدين.

وأكدن أن غرفة عمليات الطوارئ في تتابع تطورات الحالة الوبائية وتضع جملة من السياسات والاجراءات الجديدة للمصابين والمخالطين.

وشددت على أن احتواء الوباء وكسر حلقات التفشي في قطاع غزة عملية مستمرة وتتطلب التعاون من المواطنين بالالتزام التام بإجراءات الوقاية.

ودعت الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة، والمحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

وطالبت بالاهتمام التام بإجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وقالت "نعمل بكل مسؤولية في تعزيز الاستجابة المتزنة لاستمرار التقصي وتلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط".