عُمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، ترحيبها بتوقيع البحرين اتّفاق سلام مع إسرائيل، وقالت إن ذلك يأتي في إطار حقوق البحرين السيادية.

وجاء في تصريح نشرته وكالة الأنباء العُمانية: "تأمل السلطنة أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافدًا عمليًا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

واعتبرت سلطنة عُمان أن هذه الخطوة تجسد مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية، ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.