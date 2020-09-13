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بلدية غزة تجري مقابلات للمتقدمين لبرنامج التشغيل المؤقت

13 أيلول / سبتمبر 2020 12:16

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غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة باجراء مقابلات للمتقدمين لبرنامج التشغيل المؤقت ( عمال تنظيف مصارف مياه الأمطار ) الممول من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك وفق  إجراءات السلامة والوقاية .

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