بلدية غزة تجري مقابلات للمتقدمين لبرنامج التشغيل المؤقت

شرعت بلدية غزة باجراء مقابلات للمتقدمين لبرنامج التشغيل المؤقت ( عمال تنظيف مصارف مياه الأمطار ) الممول من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية .
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13 أيلول / سبتمبر 2020 12:16
غزة-الرأي
شرعت بلدية غزة باجراء مقابلات للمتقدمين لبرنامج التشغيل المؤقت ( عمال تنظيف مصارف مياه الأمطار ) الممول من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية .
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