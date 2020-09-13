قوافل الخير :تصرف كفالات شهر سبتمبر للأيتام والأسر الفقيرة

غزة-الرأي

صرفت جمعية قوافل الخير، كفالات نقدية لـ عائلات فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة عن دورة شهر سبتمبر 2020، وفق إجراءات وقائية كاملة تم اتخاذها عند الصرف.

وقد استفاد من هذه الدورة (170) عائلة، لإعانتها على تكاليف الحياة الصعبة وتخفيف المعاناة الناجمة عن محدودية الدخل أو انعدامه، في ظل الاغلاق وحظر التجوال الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وعملت الجمعية على ارسال رسائل نصية للمستفيدين تحتوي ارشادات وقائية يجب اتباعها عند الذهاب للبنك الوطني الاسلامي وذلك بضورة ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الكامل والتعقيم المستمر.

يشار الى أن مشروع الكفالات الى قسمين، الأول يتعلق بالأيتام حيث يتم تقديم الكفالات لهم لكي يواصلوا حياتهم الكريمة من وسط المعاناة الناجمة عن فقدان معيلهم.

أما القسم الثاني يتعلق بالعائلات المحتاجة من مأكل ومشرب وسداد ديون ودفع "اجارات" بيوت.

يُشار الى أن عدد العائلات المكفولة يزيد وينقص حسب حالة كل عائلة وحجم الكفالة التي تصلها، فبعض العائلات تم كفالتها على مدار العام وبعضها ستة شهور وأخرى ثلاثة شهور.

من جانبه، قال مدير الجمعية علي المغربي: إن عملية صرف الكفالات لهذا الشهر جاءت في ظرف استثنائي ناجم عن تفشي فايروس كورونا، حيث عملت الجمعية على اتمام عملية الصرف رغم الأوضاع الصعبة، كونها تستشعر الحالة المعيشية الصعبة للعائلات المستفيدة.

وشكر المغربي، أهل الخير على صدقاتهم وتبرعاتهم التي تنقذ كثير من العائلات من واقعها المأساوي، داعيا الى مزيد من التبرع والمساهمة الخيرية في هذا المجال ضمن مشروع الكفالات والمشاريع الأخرى التي تنفذها الجمعية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي زادت الحاجة لأهل الخير أكثر من أي وقت مضى.