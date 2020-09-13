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الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط خلال 192 زيارة

13 أيلول / سبتمبر 2020 12:43

الاقتصاد تحرر37 محضر ضبط خلال192 زيارة
الاقتصاد تحرر37 محضر ضبط خلال192 زيارة

غزة- الرأي

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن  طواقم حماية المستهلك نظمت 192 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .
وذكرت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، إنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 37 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأشارت إلى أنها نفذت 16 جولة ميدانية للمحلات التجارية، فيما تم تحرير 12 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية.

وأفادت الوزارة بأنه تم تحرير  محضري ضبط لمخبزين لعدم التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية .

 ونوهت الوزارة أن طواقمها تعمل جولات  تفتيشية على فترتين صباحية ومسائية ، كما  تتلقى طاقمها عشرات البلاغات يوميا ويتم التعامل معها فورا .

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