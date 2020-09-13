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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

في رسالة وجهها للجنة الدولية للصليب الأحمر

"حماية" يحذر من انتشار " كورونا" بصورة كبيرة داخل سجون الاحتلال

13 أيلول / سبتمبر 2020 01:41

مركز حماية يحذر من انتشار " كورونا" بصورة كبيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية
مركز حماية يحذر من انتشار

غزة- الرأي

خاطب مركز حماية لحقوق الإنسان  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  بشأن تهديد فايروس “كورونا” لحياة آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.


وحذر حماية  في رسالته إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ، من أن حياة أكثر من 5000 اسير ومعتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مهددة بالخطر خاصة في ظل ورود معلومات بارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا إلى 29 حالة ، الأمر الذي ينذر باحتمالية انتشار وباء كورونا بصورة كبيرة داخل المعتقلات الاسرائيلية .


وأكد حماية في رسالته بأن السجون الإسرائيلية هي بؤرة خصبة لتفشي الأمراض والأوبئة، حيث الازدحام الشديد وإهمال مصلحة السجون للنظافة والرعاية الصحية . كما أشار أنه في ظل هذا الوضع الكارثي داخل السجون الإسرائيلية فإنه يوجد 700 أسير فلسطيني يعانوا من أمراض منها القلب والسرطانات، ويحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، فضلا عن عشرات المعاقين .


وطالب حماية في ختام رسالته بتوفير الحماية الكاملة للأسرى المصابين بفيروس بكورونا، والاطمئنان على وضعهم الصحي ،ومتابعة الأوضاع داخل السجون من خلال الزيارات المكثفة لضمان وقف كافة الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

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