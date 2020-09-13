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القضاء يعلن عن تمديد فترة وقف المدد القانونية

13 أيلول / سبتمبر 2020 01:49

القضاء يعلن عن تمديد فترة وقف المدد القانونية
القضاء يعلن عن تمديد فترة وقف المدد القانونية

غزة- الرأي

قال  النَّاطق الإعلامي باسم السُّلطة القضائية المستشار إيهاب عرفات، إنَّ المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارًا يسري اعتبارًا من اليوم  الأحد،  بشأن مدِّ فترة وقف المدد القانونية ولحين صدور قرار آخر بالخصوص.

ويأتي ذلك في إطار المحافظة على المراكز القانونية واستقرارها وتأثير  جائحة( الكورونا) على تعطيل العمل في المحاكم النِّظامية.


وأكد الناطق الإعلامي باسم السُّلطة القضائية بأنَّ المجلس الأعلى للقضاء يعكف على الخروج بخطَّة لانتظام العمل في المحاكم النِّظامية وبالتنسيق مع مختلف المستويات الحكومية وأركان قطاع العدالة( النيابة العامة- وزارة العدل- نقابة المحامين النِّظاميين) بصورة تدريجية وبما يراعي الظروف والتدابير الاحترازية وللتعايش مع الجائحة التي يشهدها قطاع غزَّة مع المحافظة على صحة وسلامة الكوادر القضائية والإدارية والمحامين والمواطنين.

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