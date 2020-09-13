وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الحراسات.. درع حصين للمؤسسات في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يعلن عن تمديد فترة وقف المدد القانونية وكالة الرأي الفلسطينية "حماية" يحذر من انتشار " كورونا" بصورة كبيرة داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي في غزة ينعى الإعلامي "الكاشف" ويُشيد بمسيرته وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن القبض على المتهم الرئيس بقتل المناضل "القيق" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 37 محضر ضبط خلال 192 زيارة وكالة الرأي الفلسطينية استهتار الشباب .. يهدد كبار السن والأطفال بشبح "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير :تصرف كفالات شهر سبتمبر للأيتام والأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية أبو نعيم: الأجهزة الأمنية في غزة ستبقى صمام أمان لشعبنا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تجري مقابلات للمتقدمين لبرنامج التشغيل المؤقت
أخبار » أخبار الأسرى

قوات الاحتلال تقتحم أقسام الأسرى في سجن "عوفر"

13 أيلول / سبتمبر 2020 03:47

20200224033756
20200224033756

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أقسام الأسرى في سجن "عوفر" مجدداً وشرعت برش الأسرى بالغاز.

وذكر نادي الأسير في بيان له، أن ذلك الاقتحام هو الثالث الذي يتعرض له أسرى سجن "عوفر" منذ استشهاد الأسير داوود الخطيب في الثاني من سبتمبر الجاري.

وأوضح النادي أن عشرات الإصابات سُجلت بين صفوف الأسرى، جرّاء رشهم بالغاز، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والكلاب البوليسية خلال عمليات الاقتحام.

ونوه إلى أنه تم تنفيذ عمليات عزل ونقل للأسرى، حيث كانت أعلى نسبة إصابات في قسمي (20) و(19) الذي شهد المواجه الأعنف ليلة استشهاد الأسير الخطيب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير :تصرف كفالات شهر سبتمبر للأيتام والأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟