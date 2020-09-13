قوات الاحتلال تقتحم أقسام الأسرى في سجن "عوفر"

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أقسام الأسرى في سجن "عوفر" مجدداً وشرعت برش الأسرى بالغاز.

وذكر نادي الأسير في بيان له، أن ذلك الاقتحام هو الثالث الذي يتعرض له أسرى سجن "عوفر" منذ استشهاد الأسير داوود الخطيب في الثاني من سبتمبر الجاري.

وأوضح النادي أن عشرات الإصابات سُجلت بين صفوف الأسرى، جرّاء رشهم بالغاز، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والكلاب البوليسية خلال عمليات الاقتحام.

ونوه إلى أنه تم تنفيذ عمليات عزل ونقل للأسرى، حيث كانت أعلى نسبة إصابات في قسمي (20) و(19) الذي شهد المواجه الأعنف ليلة استشهاد الأسير الخطيب.