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الزراعة تواصل جهد تأمين الخضار لنقاط البيع شمال القطاع

13 أيلول / سبتمبر 2020 05:05

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غزة – الرأي:

نفذت لجنة الطوارئ في وزارة الزراعة شمال قطاع غزة، بالشراكة مع البلديات ومباحث التموين، والاقتصاد جولة على المراكز التجميعية للخضار، ومراكز بيع التجزئة بهدف متابعة إجراءات الوقاية والسلامة، ومراقبة الأسعار.

وجرى خلال الجولة الاطلاع على سير العمل في مراكز تجميع الخضار، منذ ساعات الفجر وحتى التاسعة صباحاً مع حلول انتهاء الوقت المسموح به للعمل بالمراكز في معسكر جباليا.

وفي بيت حانون، نفذت طواقم الوزارة بالتعاون مع البلدية ومباحث التموين جولة تفقدية على مراكز بيع التجزئة المعتمدة لمعرفة مدى ملاءمتها لقواعد الأمن والسلامة.

وذكرت الوزارة أن الجولة هدفها الاطمئنان على مدى كفاية كميات الخضار الواردة لنقاط البيع المعتمدة لسد احتياجات المواطنين في ظل فتح الأسواق فقط ثلاث أيام في الأسبوع.

وبينت أنه تم تشكيل لجنة لمتابع محصول البصل، برئاسة م. أحمد قاسم من الإدارة العامة للإرشاد وعضوية وم. محمد حمودة من مديرية زراعة الشمال، لرفع تقرير بالخصوص.

في ذات السياق، عقدت اللجنة اجتماعاً مهماً لتقييم الأوضاع وبحث آلية حل العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه المزارعين، والأسواق وصولاً لتأمين منتج آمن وبطريقة آمنة للمواطنين.

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