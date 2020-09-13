زراعة خانيونس تتفقد نقاط بيع التجزئة التي حددتها الوزارة

غزة-الرأي

تفقد فريق لجنة الطوارئ بمديرية زراعة خانيونس، مراكز تعبئة، وتوزيع المنتجات الزراعية، اضافة لنقاط البيع التجزئة التي حددتها الوزارة مسبقا في المحافظة.

ويأتي ذلك للإطلاع على سير وسلامة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل عمليات نقل وتوزيع المنتجات الزراعية داخل المحافظة.

وخلال الجولة تم الاستماع إلى أهم المشاكل التي يمكن أن تعيق عمل المزارعين والتجار في ظل الظروف الراهنة للعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بشرط الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال نقل البضائع وتوزيعها الى المحطات ونقاط البيع

مؤكده على أهمية اتباع اجراءات السلامة والوقاية للعاملين في مجال تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية ونقلها.