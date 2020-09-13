بحر يطلع على خطط عمل رؤساء اللجان البرلمانية خلال فترة الطوارئ

غزة-الرأي

التقى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر برؤساء اللجان بالمجلس وبحث معهم خطة العمل خلال فترة حالة الطوارئ التي يعيشها قطاع غزة بسبب جائحة كورورنا.

كما اطلع د. بحر خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد بمقر المجلس التشريعي على انجازات اللجان خلال الفترة السابقة، وخطط عملها المستقبلية، وسبل القيام بمهامها في الرقابة والمساءلة للمؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة الحساسة.

ووجه رئيس المجلس التشريعي بالإنابة رؤوساء اللجان بأهمية استمرار عمل المجلس التشريعي ولجانه المختلفة خلال الفترة الحالية، وذلك أداء الواجب وقياما بالمسؤليات الملقاة على عاتق التشريعي ونوابه، وأداء للأمانة التي منحها أبناء الشعب الفلسطيني للنواب المنتخبين.

