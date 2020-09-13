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القدرة: نتوقع مزيداً من إصابات كورونا ونحتاج لزيادة الفحوصات

13 أيلول / سبتمبر 2020 08:31

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غزة- الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أنهم يتوقعون تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس "كورونا"، مبيناً أن 80% منها تسجيل للمخالطين.

وأشار القدرة في لقاء صحفي عبر وكالة شهاب الأحد، إلى أن الفحوصات داخل المجتمع لا زال محدودة، وكلما زادت أعداد المسحات المخبرية ستعطي إشارة أكبر للحالة الوبائية بغزة.

وقال: "لا زلنا نسجل أعداداً من الإصابات في إطار المتوقع، ومنحنى السيطرة أن يتم تسجيل من 240 إلى 260 حالة يومياً ومعدل تراكمي لـ 2000 حالة".

وشدد على أنهم بحاجة إلى زيادة المسحات المخبرية داخل المجتمع وربما ندخل المجتمع بعمق أكبر، حيث تم الانتقال من 1000 فحص مخبري يومي إلى 2000 فحص، ونحتاج إلى تقوية المختبر المركزي لمضاعفة هذا الرقم.

وأضاف "هناك مئات المسحات تؤخذ يومياً من داخل المجتمع ولا يوجد إمكانية لإجراء مسحات لكافة المواطنين في قطاع غزة".

وتابع "نحن في مرحلة الاستجابة ويتم دراسة الحالة الوبائية لحظة بلحظة وإذا كان التقدير يسمح بفتح جزئي في منطقة ما يتم فتحه أو العكس فإنه يتم الإغلاق".

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