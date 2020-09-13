الداخلية تعلن تخفيفات جديدة لإجراءات الحظر في مدينة غزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء الأحد، عن تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة، وهي: حي النصر، مخيم الشاطئ، وحي الدرج.

وأكدت الوزارة على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع، وهي كالآتي:

- استمرار منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

- استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.

- تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.

- حظر خروج الأطفال دون سن الـ 16، والمُسنين من 60 عاماً فما فوق؛ حفاظاً على سلامتهم.

- استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات وفق ما أُعلن سابقاً.

- السماح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.

- السماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.

- استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.