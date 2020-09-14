حماس: "ما خفي أعظم" أثبت فشل حصار المقاومة

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن ما تناوله برنامج ما "خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة تحت عنوان "الصفقة والسلاح" يثبت مجددا بأن كل طرق ومحاولات حصار المقاومة وفرض معادلات الاستسلام عليها ونزع سلاحها باءت بالفشل.

وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام مصممة على كسر الطوق المفروض عليها، ومستمرة في تحقيق استراتيجية مراكمة القوة، وتطوير سلاحها إستعدادا لخوض معاركها وبكل قوة وثقة بتحقيق انتصارات جديدة ترسم مسارا جديدا للمرحلة القادمة في الصراع مع العدو .

وذكر برهوم، أن ثنائي الشر الأمريكي الإسرائيلي ومن سار في فلكهم لن يفلح في حصار المقاومة وقطع خطوط امدادها.

وقال: "إن قوة وشجاعة رجال القسام وحجم مقدرات المقاومة ، والثقة و الإرادة الصلبة التي تجلت في ما عرضته كتائب القسام من مشاهد، يؤكد على أنها تعد العدة لخوض معاركها مع الاحتلال وعلى كافة الصعد، وضمن صراع الإرادات، وأن مجرد التفكير في دخول غزة أو شن اي عدوان عليها سيكون بمثابة مقامرة غير محسوبة العواقب".