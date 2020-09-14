وكالة الرأي الفلسطينية "العمل والتنمية" يدٌ واحدة في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن تخفيفات جديدة لإجراءات الحظر في مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية "حمد": لن نترك أي أسرة محتاجة وراضون عن نزاهة عملنا ونتابع أي خلل وكالة الرأي الفلسطينية القدرة: نتوقع مزيداً من إصابات كورونا ونحتاج لزيادة الفحوصات وكالة الرأي الفلسطينية بحر يطلع على خطط عمل رؤساء اللجان البرلمانية خلال فترة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنفذ جولة ميدانية على مشاتل الخضار والبستنة الشجرية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد نقاط بيع التجزئة التي حددتها الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تواصل جهد تأمين الخضار لنقاط البيع شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم أقسام الأسرى في سجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: 10 وفيات و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: "ما خفي أعظم" أثبت فشل حصار المقاومة

14 أيلول / سبتمبر 2020 12:16

غزة - الرأي

قالت حركة حماس، إن ما تناوله برنامج ما "خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة تحت عنوان "الصفقة والسلاح" يثبت مجددا بأن كل طرق ومحاولات حصار المقاومة وفرض معادلات الاستسلام عليها  ونزع سلاحها باءت بالفشل.

وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام مصممة على كسر الطوق المفروض عليها، ومستمرة في تحقيق  استراتيجية مراكمة القوة، وتطوير سلاحها إستعدادا لخوض معاركها وبكل قوة وثقة بتحقيق انتصارات جديدة ترسم مسارا جديدا للمرحلة القادمة في الصراع مع العدو .

وذكر برهوم، أن ثنائي  الشر الأمريكي الإسرائيلي ومن سار في فلكهم لن يفلح في حصار المقاومة وقطع خطوط امدادها.

وقال: "إن قوة وشجاعة رجال القسام وحجم مقدرات المقاومة ، والثقة و الإرادة الصلبة التي تجلت في ما عرضته كتائب القسام من مشاهد، يؤكد على أنها تعد العدة لخوض معاركها مع الاحتلال وعلى كافة الصعد، وضمن صراع الإرادات، وأن مجرد التفكير في دخول غزة أو شن اي عدوان عليها سيكون بمثابة مقامرة غير محسوبة العواقب".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير :تصرف كفالات شهر سبتمبر للأيتام والأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟