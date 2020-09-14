ما هى حساسية الحليب عند الأطفال

حساسية الحليب هي استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة في الجسم تجاه الحليب والمنتجات التي تحتوي عليه، وهى واحدة من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا عند الأطفال، وحسب ما ذكره موقعmayoclinic يعتبر حليب البقر هو السبب المعتاد لحساسية الحليب ، لكن حليب الأغنام والماعز والجاموس والثدييات الأخرى يمكن أن يسبب رد فعل.

يحدث رد الفعل التحسسي عادة بعد وقت قصير من تناولك أنت أو طفلك للحليب تتراوح علامات وأعراض حساسية الحليب من خفيفة إلى شديدة، ويمكن أن تشمل الصفير والقيء ومشاكل الجهاز الهضمي، و يمكن أن تسبب حساسية الحليب أيضًا الحساسية المفرطة.

تظهر أعراض حساسية الحليب ، التي تختلف من شخص لآخر، بعد بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد شربك أنت أو طفلك للحليب أو تناول منتجات الألبان.

قد تتضمن العلامات والأعراض الفورية لحساسية الحليب ما يلي:

1:قشعريرة.

2:صفير.

3:الشعور بالحكة أو الوخز حول الشفاه أو الفم.

4:تورم في الشفتين أو اللسان أو الحلق.

5:السعال أو ضيق التنفس.

6:التقيؤ.

7:براز رخو أو إسهال قد يحتوي على دم.

8:المغص.

9:سيلان الأنف.

10:مغص عند الأطفال.

راجع طبيبك أو أخصائي الحساسية إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من أعراض حساسية الحليب بعد فترة وجيزة من تناول الحليب إذا أمكن ، وراجع طبيبك أثناء رد الفعل التحسسي لمساعدة الطبيب في إجراء التشخيص اطلب علاجًا طارئًا إذا ظهرت عليك أنت أو طفلك علامات أو أعراض الحساسية المفرطة.

بدائل الحليب للرضع



في الأطفال الذين لديهم حساسية من الحليب الرضاعة الطبيعية هي أفضل مصدر لتغذية طفلك. يوصى بالرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة ، خاصة إذا كان طفلك معرضًا لخطر الإصابة بحساسية الحليب.