أعراض ضيق التنفس وأسبابه المختلفة

اعراض ضيق التنفس عديدة منها أنه لا يمكنك التقاط أنفاسك أو الحصول على ما يكفي من الهواء في رئتيك، ويمكن أن يكون علامة تحذير لمشكلة صحية تحتاج إلى علاج على الفور، فإذا كنت بالغًا وتتمتع بصحة جيدة، فأنت تقوم بالشهيق والزفير 20 مرة في الدقيقة وهذا ما يقرب من 30000 نفس في اليوم، لكن قد يؤدي التمرين الشاق أو نزلات البرد إلى حدوث خلل في هذا النمط من وقت لآخر، في هذا التقرير نتعرف على اعراض ضيق التنفس وأسبابه المختلفة، وفقاً لموقع "webmd".

أعراض ضيق التنفس



اعراض ضيق التنفس عدة وعند إصابتك بضيق التنفس، قد تشعر بما يلي:

-الشعور باللهاث وصعوبة التقاط النفس.

-ضيق في صدركجوع للهواء

-غير قادر على التنفس بعمق

-كأنك لا تستطيع التنفس (اختناق)

-يمكن أن يكون حادًا (ضيق التنفس المفاجئ) أو مزمنًا (ضيق التنفس طويل الأمد) يبدأ ضيق التنفس الحاد في غضون بضع دقائق أو ساعات يمكن أن يحدث مع أعراض أخرى مثل الحمى أو الطفح الجلدي أو السعال.

-يمكن أن يجعلك ضيق التنفس المزمن تشعر بضيق في التنفس أثناء أداء المهام اليومية، مثل المشي من غرفة إلى أخرى أو الوقوف.

في بعض الأحيان، يتحسن ضيق التنفس أو يزداد سوءًا في بعض أوضاع الجسم على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الاستلقاء إلى ضيق في التنفس لدى الأشخاص المصابين بأنواع معينة من أمراض القلب والرئة. يمكن أن يساعد تتبع الأعراض طبيبك في اكتشاف الخطأ والتوصية بأفضل علاج.

أسباب ضيق التنفس



يمكن أن تسبب العديد من الحالات ضيق التنفس الأسباب الأكثر شيوعًا لضيق التنفس قصير الأمد هي:

-اضطرابات القلق

-جلطة دموية في رئتيك ، تُعرف بالانسداد الرئوي

-كسور في الأضلاع

-السوائل الزائدة حول قلبك

-الاختناق

- انهيار الرئة

-أزمة قلبية

[اعراض ضيق التنفس 34]

-سكتة قلبية

-مشاكل ضربات القلب

-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء ، ويسمى أيضًا فقر الدم

-الالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى

- الحمل

-رد فعل تحسسي شديد

-فقدان الدم المفاجئ

بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لضيق التنفس طويل الأمد هي:

-السوائل حول الرئتين

-الربو

-مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، بما في ذلك انتفاخ الرئة

-الساركويد ، مجموعة من الخلايا الالتهابية في الجسم

-أمراض القلب ، بما في ذلك قصور القلب الاحتقاني

-التهاب الأنسجة حول القلب

-ارتفاع ضغط الدم في الرئتين ، ويسمى أيضًا ارتفاع ضغط الدم الرئوي

-البدانة

-تندب في الرئتين

-تصلب عضلة القلب أو تكون سميكة أو منتفخة ، ويعرف أيضًا باسم اعتلال عضلة القلب

-أشياء أخرى ، بما في ذلك سرطان الرئة والسل ، يمكن أن تجعلك تشعر بضيق في التنفس.

-فيروس كورونا