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طوكيو تخوض تجربة المراحيض العامة الشفافة

14 أيلول / سبتمبر 2020 08:23

طوكيو تخوض تجربة المراحيض العامة الشفافة
طوكيو تخوض تجربة المراحيض العامة الشفافة

وُضعَت في أحد متنزّهات طوكيو قبل مدة وجيزة مراحيض عامة من نوع جديد هي مقصورات محاطة بواجهات شفّافة تظهر ما في داخلها.

عندما لا يكون أحد في الداخل، تكون هذه المقصورات زهرية اللون للنساء وبنفسجية للرجال وصفراء للجميع مع إمكان تغيير الحفاضات فيها وواجهاتها مغطاة بشريط لاصق مزوّد بالتيّار الكهربائي يجعلها شفّافة.

لكن عندما يدخل أحد إليها، يؤدي إقفال الباب إلى قطع التيّار الكهربائي، فلا تعود الواجهة شفّافة ويحافظ المستخدم على خصوصيّته.

وأنشئت هذه المراحيض التجريبية بطلب من المنظمة اليابانية غير الحكومية "نيبون فاوندايشن" بهدف تجديد المراحيض العامة في العاصمة.

وهي من تصميم المهندس الياباني الشهير شيغيرو بان الذي أراد أن يوفّر هذا النموذج الشفّاف حلّا لمشكلتين سائدتين في دورات المياه العامة.

فجعل المراحيض شفّافة لا يعكس نظافتها فحسب، بل يطمئن أيضا المستخدم "من الناحية الأمنية ويظهر له أن ما من أحد يختبئ في الداخل"، بحسب ما أوضحت كانا ساجي، الناطقة باسم "نيبون فاوندايشن"، مشيرة إلى أن "المشروع قُبل على هذا الأساس".

ويبدو أن سكان منطقة شيبويا المعروفة في طوكيو يحبّذون هذه المبادرة. وقالت ري مايدا (41 عاما) "غالبا ما تكون المراحيض العامة مظلمة ووسخة، لذا أقدّر نظافة الموقع".

ومن المرتقب أن يصمّم 16 مهندسا، من بينهم معماريون مشهورون، مراحيض ابتكارية في سياق هذا المشروع، على أن توضع منشآتهم في أرجاء شيبويا بحلول صيف العام 2021.

طوكيو تخوض تجربة المراحيض العامة الشفافة 860x484
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