أغرب عملية: استخراج 6500 جنيه من معدة رجل مصري

تتصدر أخبار استخراج الأطباء لأمور غريبة خلال العمليات الجراحية التي يقومون بها، خلال العمليات الجراحية المختلفة.

هذه المرة، كانت من مصر، فقد نجح أطباء بقسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني العام، في استخراج مبلغ 6500 جنيه من بطن رجل مصري خلال عملية جراحية، استغرقت أربع ساعات متتالية.

ونقلت الكثير من التقارير الصحافية أن الاموال التي تم استخراجها من بطن المريض وصل عن طريق أحد أقسام الشرطة يعاني آلامًا شديدة في البطن؛ فتم عمل أشعة مقطعية، أثبتت وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات.

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قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بقصر العينى، والذى قام بإجراء العملية، في تصريحات صحافية له إن المريض كان يعانى من ألم شديد فى البطن وصرح أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، واتضح أنه يعانى ايضا من التهابات شديدة فى البطن والأمعاء، وعلى الفور دخل المستشفى وتم اجراء الفحوصات والأشعة وإجراء العملية الجراحية التى استغرقت 4 ساعات.

أغرب عملية جراحية

وأكمل: "كان المبلغ 6500 جنيه عملة ورقية موجودة فى أربع لفافات مما سببه له مشاكل فى الأمعاء، لم تكن هذه هى الحالة الوحيدة لاستخراج عملات وأشياء غريبة من البطن فمن قبل استخرجت من معدة مريض 39 مسمارا وقصافة وولاعة".

وتابع: "تعد هذه العملية سابقة من نوعها، بحكم القيمة المالية العالية التي ابتلعها هذا الشخص، اذ سبق وأن سمعنا عن أناس ابتلعوا عملات معدنية".

من جانبها، تداول التقارير الإعلامية الخبر، وعلقت عليه المذيعة مفيدة شيحة، عبر برنامجها بطريقة ساخرة، حيث قالت في برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا": "ليه 6500 جنيه.. ليه مش 6000"، لافتة : هيعملك ايه المبلغ دا.. الفكرة غير طبيعية".

وقالت: "يموت نفسه علشان 6500 جنيه"، متابعا أن: "المشكلة أنه لافاهم ولاعارف هو بيعمل أيه".