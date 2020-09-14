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ألماسة نقية بحجم بيضة قد تباع بـ 30 مليون دولار

14 أيلول / سبتمبر 2020 08:35

ألماسة نقية بحجم بيضة قد تباع بـ 30 مليون دولار
ألماسة نقية بحجم بيضة قد تباع بـ 30 مليون دولار

ستطرح واحدة من أندر الماسات في العالم، يعادل حجمها حجم بيضة، للبيع في مزاد الشهر المقبل ومن المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 12 و30 مليون دولار.

وقالت دار سوذبيز للمزادات امس، إن الألماسة التي تزن 102.39 قيراط، وهي بيضاء لا تشوبها شائبة، ثاني أكبر ألماسة بيضاوية من نوعها تُعرض في مزاد. وحققت الأكبر، وكانت ألماسة تزن 118.28 قيراط، سعرا قياسيا قيمته 30.8 مليون دولار عندما بيعت في عام 2013.

وتم بيع سبع ألماسات فقط تزن أكثر من 100 قيراط من هذا النوع شديد النقاء في مزادات سابقة.

وقال جاري شولر رئيس قسم المجوهرات في سوذبيز في بيان "أدرك المزيد والمزيد من الناس أن شيئا عمره مليارات السنين وحجمه مثل قطعة حلوى صغيرة يمكن أن يحمل نفس قيمة لوحة ذاتية لرامبرانت أو عمل فني لباسكيات".

وستباع الألماسة في مزاد بهونغ كونغ يوم الخامس من تشرين الأول.
 

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